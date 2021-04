Francesca Manzini, imitatrice e comica, racconta del legame col team manager della Lazio nonché padre Maurizio e del loro rapporto infelice

Francesca Manzini, imitatrice, comica, conduttrice radiofonica e presentatrice di Striscia la Notizia a fianco di Gerry Scotti ha dovuto lavorare molto su se stessa per raggiungere tutti questi obbiettivi. Una delle sue difficoltà è stata proprio il rapporto col padre, espressa a pieno ad Amici Celebrities nel 2019 cantando una canzone proprio dedicata a lui, “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini.

Scopriamo insieme il motivo di questa dedica tagliente

Francesca Manzini, l’infanzia e il rapporto col padre

Nata a Roma nel 1990, Francesca ha avuto da subito un’infanzia travagliata. Tra la madre che si dedicava solo alle cure estetiche e un padre impegnato nella sua carriera con la Lazio calcio, a Francesca Manzini è rimasta solo la sorella Lilli con la quale guardare videocassette e imitarle.

Nell’intervista a Verissimo, Francesca afferma “mio padre non mia ha mai abbracciato” e perciò ha cercato di stringere un rapporto affettivo tramite la passione del genitore, i bianco celesti. All’inizio voleva essere amata dal padre più della Lazio, ma ottenendo pochi risultati, lo ha poi accompagnato nelle partite imparando a capirlo e a conoscerlo.

Francesca però soffre ancora: smette di mangiare diventando anoressica, poi bulimica per 6 anni, inizia a bere tanto e ad uscire con un gruppo di ragazzi sbagliati. La sua è una ricerca di attenzione da parte dei genitori che non viene captata e che finisce solo con la separazione di quest’ultimi.

I dolori non finisco, tra Francesca e papà Maurizio si mette in mezzo una terza persona. Quest’ultima si presenta a lei dicendole “a scelto me e non te” e all’imitatrice si spezza il cuore. Col tempo però metabolizza la scelta del padre e confida ciò “me ne sono fatta una ragione… lui ha scelto di non farmi soffrire e di accontentarsi di questa sconosciuta che si prenda cura di lui“.

La comica riesce ad uscire fuori da questa sofferenza da sola; non sarà il poco amore ricevuto dai genitori a bloccarla dal dare il suo ad altre persone.

Il Covid e il padre ritrovato

Il Covid isola le persona e le allontana, ma non è questo il caso di Francesca Manzini. Non tutto il male viene per nuocere, infatti Francesca nonostante abbia contratto il virus è riuscita a ritrovare il rapporto e la felicità con suo padre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

Da quando c’è stata la separazione dei genitori, Francesca e Maurizio non si sono quasi più sentiti e la comica romana si è così avvicinata alla madre che ora definisce una “grande amica“.Ma proprio quando Francesca ha preso il Covid, il padre ha “bussato” alla sua porta: sono finalmente riusciti a ritrovare un buon rapporto. Il padre ha abbassato il suo orgoglio e l’imitatrice è riuscita ad accettarlo per i suoi pregi e i suoi difetti.

Il tempo ha aiutato il rapporto padre-figlia: lei ha capito che anche se lui l’ha definita spesso un fallimento è proprio grazie al loro rapporto che è diventata ciò che è ora. La sua carriera è iniziata per gioco cercando di eliminare tutti quegli aspetti bui della sua infanzia, rinchiudendosi nella stanza della sorella per non piangere e adesso eccola in tv che dà tutto l’amore (anche quello non ricevuto) attraverso imitazioni che rendono il mondo più leggero e più felice.