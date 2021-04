Alessandra Mussolini ospite di Maurizio Costanzo a S’è fatta notte fa una clamorosa rivelazione: “Lascio la politica, ecco il motivo”

Alessandra Mussolini è stata ospite di Maurizio Costanzo nella trasmissione di Rai 1 “S’è fatta notte”. La nipote del duce, reduce da un’intensa stagione televisiva si è raccontata al popolare giornalista. Mussolini è stata grande protagonista di ben due trasmissioni televisive: la prima è “Ballando con le Stelle”, mentre l’altra è il “Cantante mascherato”, entrambe condotte da Milly Carlucci.

L’ex parlamentare, già nel 2019 aveva annunciato di voler lasciare la politica, ma si trattò soltanto di un annuncio sporadico. In realtà, sembrava che la decisione fosse più che altro una sorta di periodo di pausa: di “anno sabbatico”. Invece, questa volta l’addio alla politica sembra sancito e definitivo, come lei stessa ha spiegato a Maurizio Costanzo: “Ad un certo punto è la politica che lascia te, non viceversa. Non serve avere un ego smisurato, e bisogna anche saper dire “smetto”. La vita ti porta a fare delle scelte”.



Alessandra Mussolini spiega il suo addio alla politica

La Mussolini lascia, così, la politica dopo 27 anni di intensa attività: prima come esponente del MSI, poi di Alleanza Nazionale. Successivamente il passaggio nel PDL e poi in Fratelli d’Italia, dove ha avuto la sua ultima esperienza da parlamentare alla Camera dei Deputati.

La donna ha confessato che la pandemia l’ha portata a fare delle profonde riflessioni personali: “Nei periodi come quelli che stiamo vivendo a causa del virus, si pensa a cose che non si è mai riusciti a fare. Io non ho mai avuto paura di cosa pensa la gente di me”. Come è noto, Alessandra Mussolini è anche la nipote di Sophia Loren: “Mi ha seguito a Ballando” ed è stata molto contenta. All’inizio era preoccupata perché tutti mi attaccavano, ma io l’ho rassicurata”, ha concluso.