Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi 20 aprile: Gemma Galgani ha un nuovo spasimante, Tina Cipollari insinua un dubbio

Oggi, martedì 20 aprile 2021, altra puntata di “Uomini e Donne”: l’appuntamento quotidiano su Canale 5 e gli intrecci nello studio di Maria De Filippi. Ancora una volta, nel “dating show” al centro dell’attenzione ci sarà la “categoria” senior, con le vicende legate a Gemma Galgani.

La torinese sembra vivere un altro momento di crisi dopo le disavventure amorose degli ultimi mesi. Tra approcci finiti male e i continui litigi con Tina Cepollari, la 71enne si prepara ad accogliere l’ennesimo spasimante. Si tratterebbe di tale Roberto, 54 anni pugliese.

Uomini e Donne, pronti per l’ennesima lite tra Gemma e Tina?

Tuttavia, questo nuovo approccio sarebbe già finito nel mirino della polemica Tina, che sarebbe pronta a dubitare fortemente dell’autenticità di questo corteggiamento. Non mancherà il consueto battibecco in studio, ma Gemma andrà per la sua strada nonostante gli attacchi di Tina.

Secondo l’opinionista della trasmissione, la Galgani non è per nulla interessata da questo nuovo candidato spasimante. E secondo le indiscrezioni che arrivano dai social tra le due sarebbe scoppiata l’ennesima forte lite, con tanto di parole grosse. Se ne saprà di più nella puntata di oggi in onda, come sempre, su Canale 5 e con Maria De Filippi alla conduzione.

