Test di personalità. Scegli uno dei quattro protagonisti di Dawson’s Creek e scopri chi sei veramente. Scegli tra Jen, Dawson, Pacey e Joey

Gli anni ’90 saranno ricordati per tanti motivi. In Italia ricorderemo sempre le notti magiche della Nazionale Italiana, spezzate dall’Argentina di Maradona allo Stadio San Paolo. Non dimenticheremo mai i maglioni colorati, la prima Playstation, le Spice Girls e tantissime altre cose. Tra tutti questi ricordi c’è sicuramente una serie televisiva che ha spopolato tra i teenager dell’epoca.

Stiamo parlando di Dawson’s Creek, una serie tv americana arrivata in Italia nel 1998. Sempre dagli Stati Uniti, nello stesso decennio, erano arrivati prodotti come Friends, Beverly Hills 90210, X-Files, Melrose Place, Baywatch e tante altre. Dawson’s Creek ha cavalcato l’onda di questo successo, ottenendone parecchio.

Le persone che sono nate negli anni ’80 ricordano perfettamente questa serie tv. Tutti coloro che l’hanno vista hanno fatto il tifo per uno dei protagonisti. Tutti hanno provato ad immedesimarsi negli intrecci amorosi e nelle vicende adolescenziali dei quattro principali protagonisti: Dawson, Pacey, Joey e Jen.

- Advertisement -

Oggi vi proponiamo un simpatico test di personalità. Dovete scegliere uno dei quattro protagonisti di Dawson’s Creek e scoprire a quale tipo di personalità è abbinato. Potrete scoprire aspetti di voi ancora sconosciuti. Come sempre, vi ricordiamo che il test non ha alcuna valenza scientifica ma serve semplicemente come intrattenimento per i nostri lettori.

Sei pronto? Scegli uno dei quattro protagonisti e scopri qual è la tua vera personalità.

Test: Dawson’s Creek, quale protagonista è il tuo preferito?

Chi è cresciuto negli anni ’90 ricorda benissimo Dawson’s Creek, una serie tv ambientata a Capeside, North Carolina, che ha spopolato molto tra i ragazzini dell’epoca. La caratteristica principale di questo show era quella di far affezionare gli appassionati talmente tanto, da arrivare addirittura a tifare per un personaggio piuttosto che per un altro.

Qualche mese fa Netflix ha annunciato di aver acquistato i diritti della serie e quindi anche i più giovani potranno scoprire di cosa stiamo parlando. I quattro protagonisti si chiamavano Dawson, Pacey, Joey e Jen. Oggi vi proponiamo un test interessante e, contemporaneamente, molto divertente.

Dovete scegliere uno dei quattro protagonisti e scoprire qualcosa di voi che forse ignorate. Allora, avete fatto la vostra scelta? Quale tra questi personaggi preferite? Prendetevi del tempo, non è un gioco a quiz. Quando sarete pronti, continuate a scorrere e troverete le soluzioni del test di oggi.

Jen

Questo personaggio, interpretato da Michelle Williams, ha un aspetto angelico e calmo ma in realtà è un fiume in piena. Ovunque vada crea una vera e propria tempesta. Se hai scelto lei è perché anche tu hai avuto una vita sregolata e tante avventure interessanti. Hai affrontato tutte queste battaglie con coraggio e maturità. Sei uno spirito ribelle ma hai imparato a convivere con la parte più rock del tuo carattere.

Test: hai scelto Dawson

Il personaggio interpretato da James Van Der Beek è un romantico, un sognatore. Ma anche un grande imbranato, visto che alla fine si fa sfuggire Joey! Se lo hai scelto è perché ti identifichi in lui. Sei rimasto ancorato ai sogni che avevi da ragazzino e sei rimasto estremamente ottimista. Sei tenero ma sai farti rispettare. E non hai vergogna se ti viene da piangere.

Pacey

Il personaggio interpretato da Joshua Jackson è molto generoso. Se c’è qualcuno in difficoltà, eccolo correre in suo soccorso. Anche tu sei fatto così e gli altri apprezzano molto la tua generosità. Per te gli amici contano anche più della famiglia, proprio come succede a Pacey in Dawson’s Creek. Dietro la maschera da pagliaccio c’è un cuore che batte forte. Ti piace scherzare finché non esplodi e ti fai assalire dalla tristezza.

Ti potrebbe interessare anche – Test: scopri la tua personalità attraverso lo stile di guida

Test: hai scelto Joey

C’è poco da fare, se hai scelto il personaggio interpretato da Katie Holmes, allora Joey Potter è la vera protagonista della serie per te. Intelligente, sagace, pungente e sempre controcorrente, proprio come te! Fai fatica a lasciarti andare se vieni ferita. Sei una persona libera e indipendente e ti spaventano i rapporti a lunga scadenza. Sei leale con chi se lo merita, l’amico o l’amica che tutti vorrebbero.

Il test è finito. Per chi conosceva già la serie è stato sicuramente piacevole ricordare gli anni dell’adolescenza. Probabilmente il test ha aiutato anche a scoprire qualche aspetto caratteriale nascosto. Chi invece non conosce Dawson’s Creek, adesso avrà sicuramente la curiosità di andare a vedere lo show su Netflix. Buon divertimento!