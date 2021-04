Flavia Vento si è scagliata contro Pio e Amedeo, colpevoli, secondo lei, di averla presa in giro sulla sua intelligenza. Ecco le sue parole

Pio e Amedeo sono tornati in tv e l’hanno fatto con il loro primo show in prima serata. Lo spettacolo va in onda ogni venerdì sera su Canale 5. Nel corso della trasmissione si alternano momenti stranamente emozionanti ad altri estremamente esilaranti. Nel corso della puntata di venerdì scorso, i due comici foggiani hanno fatto una battuta che non è piaciuta troppo a Flavia Vento.

La showgirl romana ha voluto rispondere attraverso il proprio account ufficiale Instagram a Pio e Amedeo, che avevano fatto un accostamento tra la sua intelligenza e quella di Piero Angela. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 non l’ha presa bene e si è sentita sminuita. Per questo motivo ha risposto in maniera molto astiosa. Ma vediamo nel dettaglio cosa hanno detto Pio e Amedeo su Flavia Vento e come ha risposto l’ex modella attraverso i social.

Flavia Vento: “Io incompresa per la mia intelligenza”

Pio e Amedeo stanno riscuotendo un grosso successo grazie al programma Felicissima Sera. Lo show va in onda sulle reti Mediaset il venerdì sera ed è la prima volta che il duo foggiano si cimenta con uno spettacolo in diretta tutto loro. Dopo il grande successo di Emigratis, anche stavolta pare che il pubblico stia apprezzando il loro lavoro. La prima puntata, infatti, è stata vista da circa 4 milioni di telespettatori.

- Advertisement -

Battuta quindi la concorrenza di Serena Rossi su Rai Uno, che venerdì scorso si è fermata a soli 3,6 milioni di telespettatori con il suo Canzone Segreta. Nel corso di Felicissima Sera abbiamo assistito a diversi momenti commoventi, come il ricordo della madre di Amedeo Grieco, scomparsa recentemente, e l’arrivo sul palco di Roby Facchinetti, ex componente dei Pooh.

La trasmissione, però, ha tantissimi momenti divertenti e i due comici foggiani non hanno risparmiato nessuno tra un monologo e l’altro. Tra tutte le battute dette l’altra sera, ce n’è una che ha fatto arrabbiare (e non poco!) Flavia Vento. La showgirl romana si è sentita talmente offesa da spingersi ad una risposta insidiosa attraverso il proprio account ufficiale Instagram.

Pio e Amedeo hanno fatto una battuta sul suo quoziente intellettivo, facendo intendere che non fosse altissimo. Ecco la battuta incriminata: “Questa follia che siamo tutti uguali deve finire, Flavia Vento non è uguale a Piero Angela”. La frase è estrapolata da un duetto dei due comici, che hanno elencato una lunga serie di differenze tra ciò che accade nella società moderna, a differenza del passato.

La risposta di Flavia Vento è molto accesa, anche se un po’ confusionaria. Tant’è che Pio diventa “Pino” e al termine del messaggio c’è un elenco di persone che comprende sensitivi, personaggi leggendari e religiose. Anche in questo caso alcuni nomi sono stati scritti male, segno evidente che la Vento abbia scritto il post di getto, forse molto stizzita per le parole dei due comici. Ecco il suo post.

“Caro pino e medeo avete detto che Flavia vento non è uguale a Piero Angela! per fortuna non siamo tutti uguali Flavia vento non è uguale a Piero Angela lo sapete perché? Perché il mio quoziente intellettivo va oltre la soglia del sovrannaturale per questo resto incompresa! Mi comprende Edgar cAyce mornah simeona ramses e ermete Trismegisto baci”.

Al momento Pio e Amedeo non hanno risposto e difficilmente lo faranno attraverso i social. Una risposta potrebbe arrivare nel corso della puntata di venerdì sera, a modo loro ovviamente. Non resta che aspettare per capire se la questione è chiusa qui o se avrà ancora degli strascichi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‍♀️ (@flaviavento7)