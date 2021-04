Ti sei mai chiesto perché sei ancora da solo? La risposta è nell’oroscopo: ecco perché i segni zodiacali sono single, segno per segno.

A volte, dopo tanto tempo passati da soli, ci capita di chiederci: “Ma perché sono ancora single?“.

Se non sai bene ancora cosa rispondere a questa domanda, non preoccuparti: l’oroscopo potrà darti una spiegazione adeguata!

Scopriamo insieme per quale motivo tutti i segni zodiacali sono ancora senza dolce metà e vediamo se corrisponde alla tua situazione: pronto a provare?

Perché i segni zodiacali sono single: ecco il motivo segno per segno

Sei simpatico, attraente, serio al punto giusto e capace di fare magie a letto (forse, infatti, sei nella classifica dei segni più bravi sotto le coperte).

Insomma, sei il pacchetto completo ed un ottimo partito!

Ma… allora perché sei ancora single?

Non preoccuparti, la colpa non è (solo) tua: l’oroscopo può guidarci a capire per quale motivo ogni segno zodiacale è ancora privo della sua dolce metà.

Anche se l’oroscopo non può essere considerato perfettamente scientifico, abbiamo già conosciuto tantissimi tratti caratteriali dei segni zodiacali.

Sappiamo quali sono le sei coppie che si attraggono ma che non dovrebbero stare insieme ed anche quali sono i segni che rimarranno sempre single.

Quello che manca, adesso, è capire però perché sei single tu… in questo momento!

Scopriamo, per ogni segno dello zodiaco, per quale motivo sei rimasto ancora senza dolce metà e cerchiamo di capire se sei in contrasto con la tua cotta.

Pronto a scoprire… gli altarini?

Ariete

Se l’Ariete è single, c’è solo un motivo: questo segno, infatti, è decisamente sensuale e riesce ad attirare molte persone nello stesso momento.

Insomma è un vero e proprio latin lover!

L’Ariete è single perché, con ogni probabilità, è stato “beccato” a fare troppo tutto insieme!

Toro

C’è una sola relazione che il Toro sarà mai in grado di avere: quella con il cibo!

Il Toro, infatti, è un vero e proprio chef in erba (a meno che non sia già uno chef professionista).

Per il Toro c’è un appuntamento imprescindibile: quello con il suo libro di ricette e il supermercato! (O, meglio, la bottega di alimentari di lusso preferita!).

Gemelli

Per stare con un nato sotto il segno dei Gemelli ci vuole una grande pazienza perché… non si è fidanzati con una persona sola!

I Gemelli sono single perché la loro personalità è decisamente divisa in due.

Ogni giorno bisogna capire con quale tra i due Gemelli si sta parlando e non sempre è semplice (o piacevole).

Perché sono single i segni zodiacali: il Cancro

Stare insieme con una persona nata sotto il segno del Cancro vuol dire dover affrontare due grossi ostacoli.

Un umore che oscilla tra adorabile e spaventoso in diversi momenti della giornata e una valanga di sentimenti da affrontare!

Ma il Cancro è single principalmente perché appena incontra qualcuno immagina già il matrimonio: molti fuggono a gambe levate!

Leone

Orgoglio, incapacità di esprimere i propri sentimenti ed un vero e proprio muro emotivo tra loro e gli altri.

Avete bisogno di altro per capire perché i nati sotto il segno del Leone sono single?

Questo segno è uno di quelli che adora stare da solo: un vero Leone guida il branco e non ha un partner!

Vergine

Precisi fino all’inverosimile, amanti del perfezionismo e mai soddisfatti: non è strano che i nati sotto il segno della Vergine siano single!

Per stare con loro bisogna avere una vera e propria passione per i meccanismi a orologeria… anche nei sentimenti!

Bilancia

Il problema più grande della Bilancia è legato al suo modo di fare: spesso, infatti, è difficile cercare di capire che cosa vogliano davvero!

La Bilancia è un segno che può fingere molto, anche con sé stesso! Sono da soli perché non hanno ancora deciso cosa vogliono davvero!

Perché sono single i segni zodiacali: Scorpione

C’è anche bisogno di dirlo?

I nati sotto il segno dello Scorpione sono famosi per essere dei veri e propri leader, sempre portati a cercare il risultato migliore.

Stare con uno Scorpione può essere veramente stancante e farvi sentire… fuori posto!

Sagittario

Lo abbiamo detto già tante volte, ma non farà male ripeterlo: il Sagittario è uno dei segni più infantili dello zodiaco!

Il loro modo di fare, allegro e sempre felice, la maggior parte delle volte è adorabile.

Spesso, però, avere a che fare con il Sagittario vuol dire anche non potersi confrontare con niente di serio: in molti non resistono più di un mese.

Capricorno

Lavoro, lavoro, lavoro e ancora lavoro: questo è il motivo per il quale il Capricorno è ancora single!

Certo, un segno pragmatico ed organizzato come il Capricorno non è single solo perché lavora tanto.

Per stare con lui, infatti, bisogna avere un obiettivo ben definito nella vita: il Capricorno non ha tempo da perdere!

Acquario

Come? Ancora single? Ah, ma si tratta dell’Acquario! Questo segno è sicuramente single perché non ha tempo da dedicare ad una relazione seria!

L’Acquario, infatti, ha sempre da fare e si preoccupa di molte persone che gli sono vicino.

Non ha tempo per aggiungere anche una relazione alla sua lunga lista di cose da fare! Per stare con un Acquario bisogna avere molta pazienza (e non tutti la hanno).

Perché sono single i segni zodiacali: ecco i Pesci

Infine i nati sotto il segno dei Pesci: il motivo per cui i Pesci sono single è decisamente particolare.

Con ogni probabilità, infatti, questo segno sta già vivendo una storia d’amore… immaginaria!

I Pesci sono single per scelta: per loro c’è già un personaggio inventato (da loro, da un libro o da un telefilm o film) che ha rubato il loro cuore!