Isola dei Famosi, scontro finale fra Awed e Beatrice Marchetti dopo la sua eliminazione? Questa sera sulla nuova playa il confronto.

Beatrice Marchetti c’era rimasta molto male a causa della nomination fatta da Awed e che comunque ne ha designato in larga parte anche la sua eliminazione, così come anche annunciato sui social dell’Isola come di consueto, contro Fariba Tehrani, con cui lei aveva anche iniziato un rapporto di amicizia.

Awed aveva detto infatti che Beatrice sin dall’inizio aveva cercato di fare la “gnorri” che magari faceva credere determinate cose mentre in realtà era in una relazione stabile. “E’ la persona a cui tenevo di più, è stata una grandissima delusione” dice Beatrice proprio a proposito di Awed.

La bella conduttrice romana sulla nuova Playa, quella che ora si chiama “Imboscada”, ha deciso di metterli a confronto, face to face. Che cosa sarà successo fra di loro nell’ultimo confronto?

Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti e l’ultima occasione data da Ilary Blasi

Giunto su Playa Imboscada, Awed ha subito riconosciuto di avere di fronte a sé Beatrice Marchetti, reduce dall’ultimo scontro con lui, che lo ha subito accusato di essere stata eliminata dal gioco anche grazie a lui. “Quando non si accettano i no ci si spinge a fare di tutto. Mi ha fatto molto male. E’ stata una grandissima delusione per me”.

“C’è stato anche un voto coalizzato per farmi eliminare” dice Beatrice a cui Awed ha risposto che un confronto fra i due c’era già stato ed i due avevano anche chiarito. Awed però non ha risposto sulla questione del voto coalizzato, bensì sul confronto che i due avevano già avuto. La risposta è infatti arrivata dopo quando ha specificato che non c’è stata alcuna coalizzazione.

Beatrice Marchetti si è mostrata invece molto poco diplomatica nei confronti dello youtuber napoletano che ha definito il tutto un po’ “una pagliacciata” siccome i due si erano già chiariti. Ilary Blasi a tal proposito ha prontamente evidenziato quanto quel confronto fosse stato fatto prima della sua eliminazione e quindi il confronto ci stava tutto. La conduttrice lo ha incalzato anche sul discorso del provare qualcosa ed Awed ha ribadito che “c’era un qualcosa”.

Non solo, la bella conduttrice romana gli ha anche detto di poter chiedere scusa alla bella Beatrice Marchetti se lo avesse voluto siccome sembra proprio che Awed non sia proprio avvezzo al chiedere scusa. Secondo la Blasi infatti lui non ha mai chiesto scusa nemmeno a Vera Gemma.

Awed non sembra aver dato ascolto al consiglio della conduttrice ed infatti alla fine non è mancato il commento netto della modella. “Il bacio di Giuda lo avrei dato a te” tuona Beatrice Marchetti per concludere con: “Questa cosa di rigirare le frittate con me non funziona”. Ed infatti, indovinate un po’, il bacio di Giuda lo ha avuto proprio lui.