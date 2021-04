All’Isola dei Famosi la comica e show girl Valentina Persia ha perso totalmente le staffe ed è arrivata ad uno scontro senza precedenti.

Valentina Persia è una persona molto forte e dal carattere molto peperino, questo è un dato di fatto. Sin dal suo inizio sull’Isola dei Famosi abbiamo sempre avuto modo di vedere dal suo lato un continuo scontro per difendere le proprie posizioni.

Non si è mai risparmiata nulla ed anzi è sempre stata al centro delle dinamiche della spiaggia più chiacchierata d’Italia tanto da essere definita una delle leader della palapa nonché uno dei concorrenti più forti.

Di scontri con lei ce ne sono stati già, soprattutto fra Vera Gemma e lei siccome non stiamo di certo parlando di due donne dal carattere debole. Questa volta però Valentina Persia non ha perso le staffe con lei.

Isola dei Famosi, Valentina Persia perde le staffe totalmente: “Prega che non la incontro”

Valentina Persia è intervenuta dopo che vi erano stati lunghi scontri fra Fariba Tehrani, la bella modella Beatrice e la pupa Stabile. Nel mezzo è stata tirata in ballo anche lei, la nostra comica romana, colpevole, secondo quanto riferito da Fariba Tehrani, di aver dato della stupida alla Stabile.

Valentina ha perso totalmente le staffe con Fariba Tehrani, che di maschere se ne intende, non volendole assolutamente perdonare l’aver riferito una cosa del genere alla bella pupa perché “parole del genere non le ha mai usate in tutta la sua vita e non lo avrebbe mai fatto”.

La comica romana non ha proprio voluto lasciare spazio di parola a Fariba ed anzi ha detto di sperare di non doverla mai incontrare in futuro e che le loro strade si dividano ad un punto tale da non doversi mai rivedere.

La bella mamma di Giulia Salemi ha poi dovuto lasciare l’Isola per vedere l’esito della propria nomination ed ha salutato tutti. Valentina Persia non ha proprio voluta salutare infatti ha dichiarato: “Ho ritirato la mano perché non ci voglio avere a che fare. La mano non la do a chi mi calunnia. Io non sono ipocrita“.

Per poi aggiungere in modo molto netto e con occhi pieni di sincera rabbia: “Mi aveva infamato. Ha detto che Paul le aveva fatto la pipì vicino e glielo dissi a Paul per dirgli che cosa avesse fatto. Lei venne da me successivamente e disse che io lo avevo fatto perché volevo far votare lei e non me“.

Nette e chiare anche le risposte social da parte di Giulia Salemi, figlia di Fariba, e Pierpaolo Pretelli, fidanzato della giovane modella di origini persiane.

Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata ? … #faribona #isola — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 19, 2021

Ma io penso che l’educazione non bisogna perderla mai, capisco la fame… ma è pur sempre un gioco! #prelemi #faribona #isola — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) April 19, 2021

Momento più basso della puntata Valentina Persia che fa appelli alla produzione di allontanare Fariba da lei

Ma chi ti credi di essere esattamente #isola #faribona pic.twitter.com/dwluXRx7OP — Sulla base di tante basi (@sullabasedi) April 19, 2021