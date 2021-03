All’Isola dei Famosi Valentina Persia si è scagliata con i suoi nel tentativo di smuovere le coscienze e non fare tutto da sola.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi inizia ad avere non poco pepe per quanto riguarda le dinamiche che intrattengono il pubblico. Questa volta, così come molte altre volte durante le passate edizioni del programma, si è parlato di nuovo di collaborazione, di sforzi e di voglia di fare.

Al centro del dibattito la squadra di cui fa parte la verace Valentina Persia che come ben sappiamo di certo non le manda mai a dire ed è sempre onesta nel suo pensiero. La donna non riesce proprio a farsi andare a genio alcuni atteggiamenti dei naufraghi della sua squadra.

Proprio a causa di questo c’è stato uno scontro di opinioni fra lei ed i naufraghi della sua squadra. Vediamo cosa è successo.

Isola dei Famosi, Valentina Persia contro tutti

“Vera Gemma mostra tutto il suo sex appeal, la sua bellezza e la sua avvenenza. Fa un giro sul bagnasciuga. Così però non se magna. Francesca non ha mai pescato ma almeno si impegna. Non c’è stata una grande partecipazione da parte degli altri”.

“Anche a me piacerebbe passeggiare, ma di certo così non si mangia” ripete la donna che proprio non le manda a dire. Il tutto ha generato la reazione della stessa Vera Gemma reduce già da qualche scontro.

“Vero anche che quando Valentina si impegna, dicendo che lei lo sa fare bene, non ha senso che io arrivo là e le strappo il legno per ardere” dice Vera Gemma nel chiarire la propria posizione.

A conclusione di tutta la questione c’è stato anche un intervento da parte della bellissima opinionista Elettra Lamborghini che ha commentato dicendo a Valentina Persia: “Ti faccio i miei complimenti perché hai un seno bellissimo. Ti volevo dire vai avanti perché vai benissimo così, sei una spaccama*oni ma va benissimo così”.

#isola #ValentinaPersia la piu forte e simpatica e quella ke si da piu da fare vaiii Valentina💪👏👏👏 — Mery.. (@Marinella57pc) March 25, 2021