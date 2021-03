All’Isola dei Famosi è approdato sulle sponde il bellissimo Andrea Cerioli che ha generato non poche reazioni da parte di tutti.

Quest’Isola dei Famosi ha bisogno di un po’ di pepe. Questa è l’opinione generale che si fa spazio nelle ultime ore secondo moltissimi fan del programma che proprio vorrebbero vedere qualche scintilla in più.

Reduci dalle dinamiche continue del GF VIP ormai tutti noi ci aspettiamo quel qualcosa in più dai reality che di certo vediamo con spirito di allegria. Se proprio mancano le scintille allora è meglio far battere i cuori di tutti.

Proprio a tal proposito l’ingresso di stasera ha lasciato sicuramente il segno. Tutti pronti a vedere Andrea Cerioli andare a pesca di pesci?

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi: “Sono un po’ frastornato”

“Mi stanno proprio antipatici gli arroganti. Non voglio dire che sono un leader perché sembra brutto ma sinceramente credo di esserlo“. In questo modo si è presentato al pubblico del piccolo schermo l’ex tronista Andrea Cerioli.

“Ho fatto un breefing in questi giorni dei suoi social e devo dire che è tanta roba in costume” aggiunge l’influencer più amato dal pubblico del piccolo Tommaso Zorzi che dopo aver vinto il GF VIP sta conquistando il pubblico dell‘Isola dei Famosi.

Sulla riva della spiaggia più famosa anche la naufraga Vera Gemma ha avuto modo di commentare l’ingresso del nuovo naufrago. La donna ha apprezzato moltissimo la sua entrata nella gara e si è definita prontissima a riceverlo.

Andrea Cerioli si è inserito quindi nelle dinamiche dell’Isola e naturalmente per ora svolge solamente il ruolo del “bel nuovo arrivato”. Il tronista però ha già detto di non apprezzare particolarmente alcuni atteggiamenti ed è perfettamente consapevole di non reagire benissimo davanti a situazioni per lui insostenibili. Sicuramente ne vedremo delle belle, per adesso basta guardare lui. L’Isola dei Famosi si fa sempre più interessante.

Benvenuto Andrea ❤️ sono felice che sia arrivato, è bolognese, forte, simpaticissimo e super giusto😍 sono certa che sarà tante gioie! #isola #andreacerioli — Chiara Scandellari (@ChiaaScandi) March 25, 2021