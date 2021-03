Tra il nuovo disco (completamente in francese) che uscirà a Settembre 2021 e le dichiarazioni sui Måneskin: ecco le opinioni di Amanda Lear.

Un nuovo disco in uscita, il vaccino per il Covid-19 e i pensieri sull’ultimo Sanremo appena trascorso.

La famosissima cantante (ma anche pittrice, modella, conduttrice ed opinionista) dal passato oscuro e dalla nazionalità non meglio definita, si è aperta in un’intervista rilasciata a TPI.

Scopriamo che cosa ha detto su Madonna, sui Måneskin e sul Covid-19!

Amanda Lear: “Non voglio ridurmi come Madonna”

Una carriera strepitosa, una vita sempre avvolta nel mistero (nessuno sa se sia nata in estate od in inverno, se ad Hong Kong o a Saigon.

Musa di Salvador Dalì e di David Bowie, attrice, cantante, scrittrice e conduttrice: Amanda Lear, di certo, è una delle figure più anticonvenzionali della cultura pop!

In un’intervista a TPI, riportata anche da SoundBlog, Amanda ha decisamente dato voce alle sue opinioni sull’ultima edizione di Sanremo ed anche sugli ultimi avvenimenti nel mondo.

Il tutto è partito dal suo ultimo disco, realizzato completamente in francese, e che vedrà “la luce” a Settembre 2021.

“Canto classici di grandi autori, come Gainsbourg, in versione quasi Unplugged, con la chitarra e il piano. Uscirà a settembre. Intanto oggi è uscito More, il primo singolo che è un brano di Riz Ortolani della colonna sonora di Mondo cane, un film degli anni ’60 ormai dimenticato. Fortunatamente ho una bella casa nel sud della Francia e sono stata sempre sola. Venivano solo a portarmi i giornali. Stavo con i miei gatti e i quadri. E ho preparato il mio nuovo disco che è una svolta.”

Amanda si riferisce a questo singolo, uscito da due settimane, che potete ascoltare qui sopra.

Ma parlando del suo disco è nata anche l’occasione per poter parlare della “concorrenza” e per dire che, adesso, la strada della sua musica non seguirà più le correnti del momento.

Amanda, infatti, non vuole più fare musica “disco”.

Ecco, quindi, che Amanda Lear pensa a Madonna:

“Mi sono detta: basta disco. Non voglio mica ridurmi come Madonna che a 200 anni ancora è lì con i ballerini e i ventilatori nell’extension a sculettare“.

Ma la famosa showgirl non ha mancato di commentare anche Sanremo 2021 ed i suoi partecipanti!

Amanda ai Måneskin: “Ma lo sapete quanto costa un paio di ciglia finte?”

Riguardo Sanremo 2021, infatti, Amanda Lear ha delle opinioni ben precise riguardo i suoi partecipanti.

A quanto ha dichiarato, infatti, ci sarebbe dovuta essere anche lei sul palco della kermesse:

“Dovevo anche andarci. Mi avevano chiamato i Måneskin, che non conoscevo, per duettare su ‘Amandoti’. Solo che non c’erano soldi e gli ho detto: ‘Ragazzi, sapete oggi quanto costa anche solo un paio di ciglia finte?’ E allora hanno preso quel tipo con la barba. Comunque li ho amati molto.”

Ma non è finita qui! Anche per Achille Lauro e per Orietta Berti, Amanda Lear aveva qualcosa da dire:

“Achille Lauro non lo amo molto, mi sa tutto già di visto e stravisto. Orietta, invece, è sempre simpatica. Non se la tira. E’ cosciente del suo pubblico e da dove viene.”

Il vaccino Covid-19 ed Amanda Lear: “Forse mi spunteranno i baffi, non lo so”

A differenza di Heather Parisi, Amanda Lear ha deciso di fare il vaccino contro il Covid-19.

Come testimonia il suo post di Instagram, quindi, Amanda ha ricevuto la dose già da qualche mese e non potrebbe essere più felice.

Ai microfoni di TPI ha comunque commentato nella sua maniera, irriverente e simpatica:

“Tutti mi dicevano ‘attenta che avrai reazioni avverse’, invece a me ha dato una grande energia. Magari dentro ci sono pure le vitamine! Poi se tra tre mesi mi crescono i baffi non lo so.”

Insomma, per la grandissima cantante, musa ispiratrice, modella, attrice e presentatrice sembra che nulla sia impossibile!