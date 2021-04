Quali sono i rapporti fra Tommaso Zorzi e Barbara d’Urso? Un mistero ancora irrisolto ma che sembra avere nuovi risvolti importanti.

Tommaso Zorzi sta conquistando il pubblico del piccolo schermo con le sue doti ed il suo carisma. Dopo la vittoria al GF VIP ha avuto una carriera tutta in salita che lo ha portato ad essere opinionista dell’Isola dei Famosi e conduttore del Punto Z.

Il giovanissimo neo conduttore è ormai alle prese con le sue mille interviste e le sue tantissime partecipazioni in programmi televisivi come Verissimo ed il Maurizio Costanzo Show dove ha portato il tutto in tendenza social.

Come mai allora il giovane Tommaso Zorzi non è mai andato nei salotti televisivi della d’Urso? Infondo tutti noi ci aspettavamo quella partecipazione importante a Live non è la d’Urso e Domenica Live. Che cosa è successo fra i due?

Qual è il rapporto fra Tommaso Zorzi e Barbara d’Urso?

Moltissimi addirittura parlano di una diffida da parte di Tommaso Zorzi nei confronti di Barbara d’Urso. Ma perché dovremmo parlare di diffida? Ebbene sembra che Barbara d’Urso non parli più molto di Tommaso Zorzi o evita accuratamente di nominarlo. Qual’è questa verità che è ancora nascosta.

A tal proposito il giovane influencer milanese, incalzato dalle domande sulla questione, avesse risposto: “Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”.

Fatto sta che però lui sia andato a Verissimo, al Maurizio Costanzo Show. Insomma, di ospitate se ne è fatte Zorzi. Tutto tranne la d’Urso. Eppure durante il GF VIP la bella conduttrice partenopea aveva espresso davvero solamente parole buone nei confronti del giovane influencer milanese.

Come finirà fra i due? Ci sarà una ospitata a sorpresa nei salotti della conduttrice partenopea Barbara d’Urso? Tommaso Zorzi durante il suo GF VIP l’ha molte volte anche imitata. Il tutto continua ad essere troppo strano e la storia che Tommaso Zorzi ha paura di essere vittima di “sovraesposizione” proprio non regge. Anche perchè in altri salotti c’è stato. Il tutto è sempre molto strano.