Diletta Leotta e Can Yaman sono al centro del gossip da molti mesi. Lui è scappato in Turchia e lei è andata a Milano. Il giornalista Pirrotti in un intervista afferma “C’è una crisi profondissima”. Scopriamo insieme la verità

La coppia formata dalla conduttrice sportiva Diletta Leotta e l’attore Can Yaman si trova adesso nel mirino dei giornalisti di gossip.

I due hanno iniziato a frequentarsi a inizio Gennaio, ma non hanno mai avuto pace. C’è chi crede che il loro amore sia una montatura e chi, invece, attende con ansia il matrimonio della coppia ad Agosto.

Ma Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme? Scopriamolo subito

Crisi tra Diletta Leotta e Yaman: ecco gli indizi

La coppia nasce a Gennaio creando da subito grande scalpore. Il mondo del web non crede tanto all’amore tra i due e sono tutti pronti a vederci chiaro sulla loro crisi.

L’ultima foto che appare sui social della coppia Leotta e Yaman risale al giorno di Pasqua con un grandissimo Uovo e due sorrisi smaglianti e sereni sulle loro facce.

Da quel momento Yaman ha deciso di abbandonare Instagram, lasciando le sue fan stupefatte. Adesso, l’attore di Day Dreamer-Le ali del sogno, si trova in Turchia dalla sua famiglia, ma non ha lasciato spiegazioni.

Diletta Leotta, invece, continua a lavorare in Italia, ma nella diretta Radio 105 alla domanda “come stai?”, la giornalista sportiva ha risposto di non essere di buon umore.

Inoltre, i fan hanno anche notato che la conduttrice televisiva non porta più l‘anello di fidanzamento. Il matrimonio previsto ad Agosto è stato rimandato dalla showgirl Leotta, ma nessuno ha mai detto che fosse stato annullato.

Maurizio Sorge, fotografo e grande amico della Leotta ha rilasciato un’intervista. Ecco che esce un nuovo dettaglio sul fidanzato Can: “lui è gelosissimo della sua amata e con una cultura diversa da quella occidentale di Diletta“.

Ha anche detto che l’attore turco Can sia molto “possessivo e passionale” e che quindi non si trovi molto bene con le foto e il lavoro della fidanzata. Questo spiegherebbe il motivo di crisi della coppia; ma non è finita qui.

Ogni Mattina: Santo Pirrotta svela il motivo della crisi nella coppia

Nel programma Ogni Mattina, diretto da Adriana Volpe su TV 8, è stata discussa la situazione sentimentale tra Can Yaman e Diletta Leotta. Il giornalista Santo Pirrotta ha delle notizie certe sui due fidanzati.

Pirrotta afferma che il matrimonio non verrà più fatto e dice che tra i due c’è maretta e “una crisi profondissima“. Dopo aver ribadito il concetto del mancato anello di fidanzamento sull’anulare sinistro di Diletta e il viaggio improvviso di Yaman in Turchia, ha spiegato il momento critico che sta affrontando la coppia.

L’attore ha invitato l’influencer a conoscere la sua famiglia in Turchia, “ma lei ha risposto picche“, ha spiegato Pirrotta. Il fidanzato Can era andato a conoscere la famiglia di Diletta in Sicilia, e forse si aspettava che lei facesse lo stesso.

Diletta invece è rimasta in Italia per motivi di lavoro o per prendersi del tempo per pensare alla loro relazione. Il giornalista spiega che Can Yaman si è arrabbiato molto per questa scelta e ribadisce “forse non si sono lasciati, ma c’è maretta di sicuro“.

Queste nuove informazioni hanno fatto parlare molto il web. Tra i volti più noti il paparazzo Paolone che ha sempre creduto che la relazione fosse falsa, affronta l’argomento sul suo profilo Instagram. Lancia subito una frecciatina dicendo “Adesso cosa dirà chi ha sempre sostenuto che fosse una storia vera?“.

Paolone suppone che la relazione sia stata costruita solo per aiutare la carriera dei due e non si fa problemi nel dire quello che pensa. Ribadisce il concetto di non credere nel loro amore e attende il post dell’influencer in cui affermerò che la relazione è finita. Il paparazzo è convinto che i due si lasceranno facendo credere che sarà la “fine di una fiaba e vissero tutti felici e contenti“.

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman è sicuramente in crisi anche se i due non l’hanno ancora confermato. Ma che sia stato tutto una montatura o il loro amore era vero?