Nella puntata di oggi a Uomini e Donne, la corteggiatrice Carolina F viene mandata via dal tronista Giacomo. Ecco il perché

E’ andata in onda oggi 19 Aprile la nuova puntata di Uomini e Donne, programma televisivo diretto da Maria de Filippi in onda su canale 5.

Dopo la prima parte dedicata al trono over, ecco che arriva il momento di Giacomo. Il tronista è diviso tra due donne e proprio per questo, prima di mostrare le esterne, Giacomo elimina Carolina, la sua terza corteggiatrice.

Ecco la motivazione

Giacomo e l’eliminazione di Carolina: “Il mio percorso ora sono loro due”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

- Advertisement -

Il nuovo Trono dei giovani è iniziato ormai da qualche mese e i cuori dei nostri tronisti sono sempre indecisi. C’è chi sta ancora cercando la persona con cui uscire e chi ha le idee ben chiare.

Il tronista Giacomo, videomaker ligure, si trova adesso con tre corteggiatrici: Martina, bruna e molto focosa, Carolina invece irrequieta e lunatica e Carolina F.

Quest’ultima ragazza è stata chiamata al centro dello studio dal tronista nella puntata di oggi. Il ragazzo appare subito in ansia, ma allo stesso tempo sicuro sul da farsi.

La frequentazione tra Giacomo e Carolina F è iniziata molto dopo rispetto alle altre due ragazze, creando subito scalpore nello studio e provocando tanta rabbia nelle due corteggiatrici portandole ad abbandonare più volte lo studio.

Questo ha spinto Giacomo Czerny ad avere un faccia a faccia con Carolina F. Il ragazzo inizia subito dicendo che il loro percorso è iniziato molto tardi e che lui non ha “la testa per altre conoscenze“. Carolina F gli interessa, ma non le può dare la giusta attenzione. Inoltre afferma “Il mio percorso ora sono loro due, anche volendo non ci riesco e mi dispiace“.

La ragazza, dopo qualche minuto di silenzio e uno sguardo a Maria de Filippi risponde al tronista con la voce rotta dal pianto. Inizia dicendo che lei non ha mai voluto esporsi troppo nelle dinamiche del programma, ma non perché non avesse un’opinione o altro.

“Caratterialmente preferisco parlare quando ho qualcosa di interessante da dire” afferma Carolina F. Nonostante vedesse cose che non le piacevano, la corteggiatrice ha preferito rimanere in silenzio durante le esterne o i vari abbandoni dello studio di Martina e Carolina.

Sempre più dispiaciuta la ragazza afferma “non mi andava di inserirmi in alcune dinamiche solo per far parlare di me“. Giacomo si mostra dispiaciuto, ma non cambia idea.

Saluta Carolina F e si risiede sul trono. Adesso Czerny ha bisogno di tempo per dedicarsi alla sua scelta. In questo momento il comportamento del tronista con Martina e Carolina è molto simile, anche se Giacomo ha confermato di essere quasi certo della sua preferenza.

Chi sceglierà tra Martina e Carolina? Non ci resta che continuare a seguire le nuove puntata di Uomini e Donne.