Chi potrebbe essere il nuovo eliminato dell’Isola dei Famosi? Il sondaggio parla chiaro: scopriamo chi è a rischio tra Fariba e Beatrice.

Si tratta del reality show che, in questo momento, sta decisamente appassionando l’Italia. Chi sarà il nuovo concorrente che dovrà allontanarsi dalle spiagge assolate dell’Honduras a causa del televoto? Le due in lizza per l’eliminazione sono Fariba Terhani e Beatrice Marchetti: ecco cosa dicono i sondaggi.

Nuovo eliminato all’Isola dei Famosi: per i sondaggi sarà Beatrice Marchetti

Cattive notizie per tutti i fan di Beatrice Marchetti. Le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 19 Aprile 2021, hanno decisamente infiammato il popolo del web.

Tra commenti ed attese, ha fatto decisamente scalpore il sondaggio indetto dal portale Reality House che ha chiesto ai suoi follower di “votare” tra le due concorrenti in nomination.

I risultati, pubblicati poco fa e ripresi anche da Novella2000, parlano chiaro.

A perdere, questa sera, potrebbe essere con ogni probabilità Beatrice Marchetti che, nello scontro con la compagna d’avventura Fariba Terhani (che aveva reagito così alla nomination) totalizza ben il 71% dei voti.

Un distacco veramente grande che, con ogni probabilità, potrebbe ripresentarsi quali uguale nelle votazioni vere che verranno svelate stasera.Le due naufraghe, infatti, si sono “sfidate” al televoto che verrà chiuso durante la diretta di questa sera.

I dati pubblicati dal portale Reality House parlano chiaro: sebbene si tratti di un forum, dove le votazioni sono fatte dagli utenti che seguono questo sito. Come avvertono loro stessi, si potrebbe trattare di risultati “falsati” visto che il sondaggio è aperto a tutti e spesso i fan club di uno o dell’altro personaggio intervengono in massa.

Il prossimo naufrago eliminato per i sondaggi: questa sera per il verdetto

Quello che è certo è che, per ora, sembra proprio che Beatrice Marchetti verrà eliminata nella puntata di stasera. O che, almeno, il suo svantaggio nei confronti di Fariba, al momento attuale, sia molto grande. Cosa ne penseranno tutti gli appassionati dell’Isola di questo primo assaggio della possibile eliminazione di stasera?

“Non mi fido”: la frase che stanno ripetendo in tanti.

Non perderti i daytime di oggi🔥🔥 #Isola pic.twitter.com/YqJNSgigEz — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 19, 2021

Ovviamente, per conoscere la verità, bisognerà aspettare la puntata di questa sera per sapere in diretta quale sarà il vero risultato. Per tutti i fan di Fariba si prospetta un’attesa decisamente felice e tranquilla. I fan di Beatrice Marchetti potrebbero decidere, a fronte di questo primo exit poll, di prendere in mano il telefono.

Potremo scoprire la verità solo stasera: e voi, per chi tiferete?