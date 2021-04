Su Instagram Fabrizio Corona ha condiviso di nuovo le ultime notizie che riguardano la sua salute: il video fa paura.

L’ex re dei paparazzi sembra star affrontando un periodo decisamente difficile della sua vita. Nella mattinata di oggi, lunedì 19 Aprile 2021, il famoso personaggio televisivo ha infatti condiviso alcune stories sul suo profilo Instagram che hanno fatto preoccupare i suoi fan. Ecco di che cosa si tratta.

Fabrizio Corona su Instagram, le ultime notizie: ha il volto coperto di sangue

Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Un video di certo sconvolgente l’ultimo postato nelle stories di Fabrizio Corona.

Il famoso personaggio televisivo, infatti, ha condiviso tramite il suo profilo alcune immagini che provengono direttamente dalla sua casa e che risalgono a questa mattina.

Dietro le telecamera c’è qualcuno che riprende Fabrizio Corona aggirarsi per casa, con vicino i paramedici. Il volto dell’ex agente fotografico risulta completamente coperto di sangue ed ha il braccio fasciato. Nel video lo sentiamo rivolgersi a qualcuno al telefono:

“Ho perso molto sangue. Adesso vado a curarmi, poi vado in carcere“.

Un ennesimo atto autolesionista, documentato attraverso la camera impietosa dei social network. Fabrizio Corona, infatti, si era già reso protagonista di un video che aveva decisamente spaventato i suoi fan oltre che di un messaggio di Pasqua che aveva spaventato in molti.

Evidentemente, in questo momento, Fabrizio Corona si trova in una posizione veramente difficile e particolare. In questi ultimi tempi, infatti, è evidente che l’ex paparazzo delle star abbia bisogno di essere curato e seguito. Nel Dicembre del 2019, infatti, il tribunale gli aveva concesso la possibilità degli arresti domiciliari.

Fabrizio Corona, infatti, è stato condannato a 13 anni e due mesi di prigione a causa dei diversi procedimenti giudiziari (tra cui Vallettopoli) nei quali è coinvolto. Le sue condizioni di salute mentale, però, erano state considerate talmente delicate da fargli ottenere gli arresti domiciliari in casa.

A causa di alcune violazioni di questa condizione, però, l’11 Marzo scorso il Tribunale di Milano ha deciso di condannarlo nuovamente alla prigionia in carcere. L’ex paparazzo delle star, come abbiamo detto sopra, di certo non l’ha presa bene e si è procurato delle ferite che lo hanno fatto ricoverare in psichiatria.

Le condizioni di salute di Fabrizio Corona oggi

Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Oggi, un nuovo terribile atto di autolesionismo immortalato dalla fotocamera del suo cellulare contribuisce a destare le preoccupazioni per la sua salute mentale.

Le braccia ricoperte di sangue, casa piena di paramedici ed un post su Instagram con scritto “Senza pietà“.

Se anche l’avvocato di Corona si era espresso in termini piuttosto duri riguardo la carcerazione del suo assistito, il video di oggi non può che confermare che le condizioni di salute mentale dell’ex paparazzo delle star siano veramente delicate.

Nel suo profilo ci sono numerosi commenti a favore (ed altrettanti contro) e non è possibile capire quanto ci sia di vero e quanto di costruito. Di certo, questa spettacolarizzazione del dolore e delle sue condizioni fisiche e mentali stanno davvero contribuendo a rendere la vicenda ancora più difficile per tutti.

Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Cosa succederà ancora?