Scopriamo insieme quali sono i segni che rimarranno single per sempre: ecco la classifica delle prime cinque posizioni. Ci sei anche tu?

Quali sono i segni che che non riusciranno proprio a sistemarsi, non importa quanto ci proveranno?

L’amore, lo sappiamo, è una questione decisamente complicata.

A volte non bastano l’impegno ed i buoni sentimenti per riuscire ad avere una relazione che duri nel tempo perché… ci mettono lo zampino le stelle ed i pianeti!

Scopriamo insieme quali sono i segni che rimarranno da soli: ci sei anche tu?

I segni che rimarranno single: ecco la classifica

Dire che l’oroscopo riesca a prevedere in maniera infallibile tutti gli avvenimenti della nostra vita è una vera e propria esagerazione.

Sappiamo benissimo, infatti, che le previsioni dell’oroscopo devono essere prese “con le pinze” e così anche le nostre classifiche!

Abbiamo già scoperto, però, molti tratti “in comune” tra le varie persone nate sotto uno stesso segno; anche se le classifiche non possono essere accurate al 100% ci sono sicuramente delle coincidenze piuttosto strane!

Secondo i pianeti e le stelle, infatti, è possibile individuare quali siano i segni più sfortunati in amore ma non ci sono solo loro!

Insomma, abbiamo trovato classificazioni e motivazioni per ognuno di questi argomenti ma non abbiamo pensato di esplorare un campo decisamente… doloroso.

Secondo le stelle, infatti, ci sono cinque segni zodiacali che sono destinati a rimanere da soli… per tutta la vita!

Scopriamo insieme quali sono e le motivazioni sperando… di non essere ai primi posti!

Leone: quinto posto

I nati sotto il segno del Leone occupano il quinto posto della classifica dei segni destinati a rimanere single.

Per quale motivo, però?

Possiamo dare una spiegazione veramente molto semplice: il loro infinito e sconfinato orgoglio!

Il Leone, infatti, è un segno che valuta la lealtà e la sincerità sopra ogni cosa; in una relazione quando voltano le spalle a qualcuno non c’è possibilità di tornare indietro.

Questo modo di fare, per quanto sia completamente giustificato, li rende spesso… molto solitari e quasi sempre single!

Capricorno: quarto posto

Precisi, concreti, leali quando sono innamorati ma sempre pronti a fare il proprio interesse.

I nati sotto il segno del Capricorno sono davvero difficili da accontentare!

Spesso, poi, finiscono per trovarsi in delle situazioni sentimentali difficili da sbrogliare perché attirano le attenzioni di molte persone simultaneamente.

Il motivo principale per il quale il Capricorno è destinato a rimanere single, però, è legato principalmente alla sua personalità individualista.

Concentrato sul lavoro e sui suoi bisogni, difficilmente il Capricorno si rende conto che la sua relazione… sta finendo!

Acquario: terzo posto

Al terzo posto della nostra particolare classifica troviamo l’Acquario.

Questo segno, nonostante la sua personalità affettuosa e sempre pronta a preoccuparsi per gli altri, rischia spesso di rimanere da solo!

Il motivo è legato, principalmente, alla sua instancabile attività di critico che, spesso, può rendere la vita molto difficile a chi gli sta vicino!

Ma la motivazione reale è molto più nascosta e subdola: l’Acquario è un segno indipendente, molto attivo e sempre pronto ad affrontare i problemi. Impossibile (o quasi) rimanergli vicino se ha deciso che vuole occuparsi di sé stesso!

Gemelli: secondo posto

Nonostante siano dolci ed affettuosi e dei veri e propri campioni quando si tratta di “rimpiazzare” sentimentalmente qualcuno, i nati sotto il segno dei Gemelli sono destinati a rimanere da soli.

Ma perché?

Spesso la motivazione vera… non sanno dirvela neanche loro!

Nella gran confusione che fanno le due “personalità” dei Gemelli, finiscono per pagare il conto le loro relazioni sentimentali.

Un giorno i Gemelli vogliono qualcosa (una storia, un fidanzato, un matrimonio) quello dopo vogliono tutt’altro (vivere da soli, viaggiare per il mondo, mangiare la pizza con l’ananas).

Insomma, la stabilità non fa per loro!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni che rimarranno single

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete.

Sono loro, infatti, i segni più portati alla solitudine sentimentale!

Il motivo è legato alla loro sete di “perfezione“: il partner deve essere senza difetti, bello da morire, intelligente, simpatico, con un buon lavoro ed una buona posizione sociale.

Ovviamente non possiamo dire loro che questi non siano tratti auspicabili ma, se volete stare con un Ariete, sappiate che dovrete fare mostra di essere veramente perfetti.

E chi lo è davvero? (Spoiler: quasi nessuno).