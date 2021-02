La Caserma sta per finire ed il clima di tensione si fa sempre più palpabile. I giovani commilitoni vivono momenti che sfiorano la rissa per uno scherzo.

Un esperimento sociologico senza eguali e che ha portato un bel gruppo di giovani alle prese con la propria vita da “ragazzi della generazione nuova” in un clima vecchio stampo e con regole rigide e ferree. Di certo non è stato facile e continua a non esserlo per i giovani ragazzi.

Ci sono stati anche alcuni abbandoni e rinunce importanti. Infondo stiamo parlando di esercizi continui, orari stremanti, piantoni alle prese con la guardia notturna e chi ne ha più ne metta. Non è di certo il programma più semplice da fare.

Capita però che ci siano momenti di puro divertimento e di svago, ovviamente. Cosa succede però quando il clima di tensione prevale ed anche ciò che all’inizio sembrava un gioco si trasforma in altro? Andiamo a vedere cosa è successo con George Ciupilan.

La Caserma, la recluta Ciupilan contro la recluta Peroni: lui scoppia in lacrime

Il tutto è accaduto fra George Ciupilan e Simone Peroni che bisogna dire non hanno proprio un rapporto idilliaco siccome quest’ultimo ha più volte rimarcato quanto in realtà non gli fosse del tutto simpatico il giovane Ciupilan. Il giovane biondo questa volta sarebbe infatti stato vittima di uno scherzo\vendetta da Peroni stesso.

In primis la recluta non aveva amato l’atteggiamento da leader di Ciupilan ed ancora meno il fatto che quest’ultimo lo avesse svegliato facendo rumore per vendicarsi del fatto che era stato svegliato la sera prima dagli schiamazzi di Peroni e degli altri. Insomma, vendette su vendette nella Caserma su Rai 2.

A questo punto Simone Peroni ha deciso di fare uno scherzo un po’ imbarazzante facendo alcune flatulenze sul cuscino del giovane Ciupilan. Uno scherzo innocente ma che ha messo sottosopra tutta la squadra ed anzi ha anche evidenziato qualche divisione.

Infatti quando ancora non era stato scoperto lo scherzo vero e proprio, una parte delle reclute guidata da La Presa aveva avuto modo di parlarne e di confrontarsi con lo stesso Ciupilan. Questo piccolo gruppo interno alla squadra, più unito, si è poi rivolto contro lo stesso Simone Peroni accusandolo di aver fatto chissà che cosa. Il tutto ha mostrato una divisione netta nella stessa squadra.

Momenti di tensione fortissima e che hanno portato lo stesso George Ciupilan a piangere dalla rabbia e pronto a litigare pesantemente con lo stesso Simone Peroni. Quest’ultimo ha poi prontamente smentito l’entità dello scherzo spiegando cosa aveva fatto.

Fra i due però il battibecco non è finito in quanto George Ciupilan non l’ha presa proprio benissimo. Per quanto riguarda invece Simone Peroni, bisogna dire, non è che la reazione sia stata proprio delle migliori siccome ha accusato lo stesso Ciupilan di essere un disturbo continuo. Insomma, vedremo qualche altra scintilla fra i due o la storia degli scontri fra i due finirà in sordina?