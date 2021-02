Il colosso internazionale Amazon ha deciso di portare Fresh anche a Roma. È un servizio che esiste già a Milano. Ecco di cosa si tratta

Amazon ha deciso di espandere Fresh in tutto il territorio italiano. La prossima città che usufruirà di questo servizio è Roma. Si tratta di un nuovo modo di vendere alcuni tipi di prodotti che è stato già testato a Milano nell’ultimo mese. Probabilmente entro fine anno arriverà nel resto dell’Italia.

Amazon Fresh consente di effettuare la propria spesa comodamente da casa e di riceverla nella stessa giornata. È una estensione del servizio riservato agli abbonati ad Amazon Prime. Si arricchisce sempre di più, quindi, l’offerta di Amazon ai propri clienti. Il colosso statunitense si è già imbattuto nel mondo delle serie tv, adesso proverà ad entrare nelle case degli italiani con le buste della spesa. Ma vediamo come funziona esattamente Amazon Fresh.

Come funziona Amazon Fresh e cosa offre

Amazon ha introdotto un nuovo servizio che consentirà ai propri clienti di ricevere la spesa direttamente a casa lo stesso giorno dell’ordine. Questo servizio è stato testato a Milano nel corso del mese di gennaio e adesso sta per arrivare anche a Roma. Entro la fine dell’anno sarà esteso nel resto del territorio italiano.

Attraverso Fresh, la multinazionale americana seleziona oltre diecimila prodotti tra verdura, uova, pasta, carne e affettati. Inoltre questo servizio permette di ordinare anche prodotti regionali. Amazon Fresh, infatti, permette a molte aziende italiane di iscriversi alla piattaforma e vendere i propri prodotti.

Tra queste aziende ci saranno molte startup italiane, principalmente concentrate sulla produzione di piatti casalinghi e biologici, che solitamente si trovano nel proprio territorio. Si tratta di prodotti a basso costo che andranno sicuramente a ruba attraverso Amazon Fresh. Questo servizio ha avuto un grande successo a Milano durante il mese di sperimentazione.

La sua particolarità è la possibilità di ricevere la spesa nello stesso giorno in cui è stato effettuato l’ordine. In questo modo i clienti potranno evitare di andare nei negozi o nei supermercati. Specialmente in questo periodo, si eviteranno assembramenti. In futuro è probabile che le piccole catene risentiranno molto della concorrenza di Amazon.

Fresh consente di scegliere una finestra di due ore a scelta all’interno della quale verrà consegnata la spesa selezionata. Se l’ordine è superiore ai 50 euro questo servizio è gratuito. Viceversa, così come già funziona per le spedizioni, ci sarà un piccolo costo da aggiungere alla spesa. Amazon ha deciso di buttarsi anche nel campo alimentare, dopo aver provato ad acquistare i diritti del campionato italiano di calcio.

Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia, ha commentato in questo modo l’iniziativa: “Siamo felici di offrire ai nostri clienti romani questo nuovo servizio, Amazon Fresh. Questo prodotto migliorerà l’esperienza di acquisto e la spesa di molte persone”.

E ancora: “I clienti Amazon Prime potranno ricevere la propria spesa con tutto ciò di cui avranno bisogno. Alimenti ma anche articoli per la casa e la persona”. Chiunque si trovi nelle aree coperte può aderire ad Amazon Fresh iscrivendosi ad Amazon Prime. Si può pagare un canone annuale o mensile. Nel caso del canone annuale è previsto un periodo di prova gratuita di trenta giorni.