Dal 19 novembre 2020 è iniziata la vendita della nuova console Sony, la PlayStation 5. Gli appassionati aspettavano questo momento da anni, visto che la precedente console era uscita nel 2013. A far aumentare l’ansia dei cultori dell’elettronica ci ha pensato poi la pandemia, facendo rinviare il lancio di circa un anno.

C’è però un problema ed è legato proprio alla pandemia mondiale. La PlayStation 5 è introvabile. Sono pochi i fortunati che riescono ad ottenerla, nonostante sia in commercio in Europa da tre mesi ormai. Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha provato a spiegare i motivi che hanno portato a questi rallentamenti della produzione.

Perché PlayStation 5 è introvabile e quando sarà possibile acquistarla

La nuova generazione di console è ormai in vendita da tre mesi. Dopo anni di sviluppo, finalmente Sony è riuscita a mettere sul mercato un prodotto tanto atteso da tutti gli appassionati di elettronica. Il 19 novembre 2020, infatti, è uscita anche in Europa la Playstation 5, la nuova console di videogame di ultimissima generazione.

Il problema però è che sono in pochi coloro che stanno godendo di questo fenomenale mix di genio e tecnologia. Facendo un giro su internet si trovano molti annunci, dietro i quali ci sono spesso bagarini o truffe. Fate attenzione! Meglio aspettare che i canali ufficiali o i marchi più conosciuti mettano in vendita il prodotto, non fatevi fregare dall’ansia di acquisto.

Ma perché PlayStation 5 è così introvabile in tutto il mondo? Ce lo spiega Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment. Ryan ha recentemente concesso due interessanti interviste al Financial Times e al Washington Post nelle quali spiega nel dettaglio quali sono i problemi legati alla vendita del nuovo prodotto commercializzato dall’azienda giapponese.

Jim Ryan afferma che la domanda ha superato di molto le aspettative dell’azienda e che la disponibilità è venuta meno in pochissime settimane. Per questo ad oggi in molti paesi – l’Italia è tra questi – non è possibile nemmeno ordinare la nuova PlayStation 5. Non c’è disponibilità di nuovi pezzi.

La carenza di chip condiziona in maniera pesante la produzione della PlayStation 5. Inevitabilmente, questo problema crea ritardi nella consegna delle prenotazioni e nella vendita di nuovi pezzi. Ryan ha dichiarato di essere comunque fiducioso su un miglioramento della situazione in vista del secondo semestre del 2021.

La filiera produttiva sta compiendo progressi mese dopo mese, quindi il miglioramento sarà graduale e non improvviso. A partire dal mese di aprile, la disponibilità dovrebbe aumentare leggermente settimana dopo settimana. A causa delle tantissime prenotazioni, è probabile che vengano prima accontentati coloro che attendono da mesi per poi mettere in vendita nuove PS5 a partire dalla prossima estate.

Sarà improbabile trovare nei negozi (qui il link Amazon) questo prodotto nei prossimi mesi, quasi sicuramente sarà possibile acquistare la PlayStation 5 senza prenotazione direttamente a Natale 2021. Sperando che l’arrivo dei vaccini possa far aumentare la produzione, altrimenti questa proiezione sarà disattesa.

Per quanto riguarda i giochi, proprio a causa dei ritardi di produzione, molte uscite sono state rinviate al 2022. È il caso di Gran Turismo 7, che gli appassionati aspettavano già alla fine del 2020. Probabilmente anche chi attende con ansia l’uscita del nuovo GTA dovrà aspettare il 2022. Al momento la cosa più importante pare acquistare la console, sarebbe già un grande passo in avanti. Il 2021 sarà certamente un anno di transizione per tutto il mondo della netx gen.