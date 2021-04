Isola dei Famosi, Ilary Blasi outfit super sexy: i fan notano il particolare

Ilary Blasi sorprende il pubblico con il look sfoggiato nell’ultima puntata de “L’isola dei famosi”, programma da lei condotto in onda ieri sera su Canale 5.

La conduttrice romana Ilary Blasi è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dai telespettatori italiani. La sua grinta e la sua simpatia, unite alla sua bellezza, risultano essere un mix perfetto che l’ha portata al successo in tv.

Da quando era parte del cast di “Passaparola” a inizio anni 2000 in qualità di letterina, Ilary ne ha fatta di strada, diventando una grandissima professionista de piccolo schermo.

La moglie dell’ex Capitano della Roma Francesco Totti è nota anche per le sue mise eleganti e a tratti anche eccentriche. Infatti, durante le puntate del reality “L’isola dei famosi” di cui è padrona di casa, Ilary sorprende sempre il pubblico con look colorati e alla moda con i quali appare sempre in forma smagliante.

L’outfit di Ilary Blasi a “L’isola dei famosi” è il particolare che ha catturato l’attenzione

Nell’ultima puntata del reality di Canale 5 la padrona di casa sfoggia un outfit davvero molto particolare. Si tratta di un lungo vestito da sera di colore blu intenso mare, corredato di uno spacco vertiginoso e di una scollatura artistica al livello dei seni.

Un look davvero molto artistico considerando che prevedeva anche un vistoso dettaglio che ha catturato l’attenzione del pubblico. L’abito aveva infatti un paio di guanti incorporati della stessa intensa tonalità del vestito, che hanno accompagnato Ilary per tutta la durata della messa in onda.

I social hanno molto apprezzato la mise di Ilary, anche se in molti si sono preoccupati del fatto che potesse sentire caldo a causa di quel vestito così tanto avvolgente.

Altri hanno invece ravvisato una certa somiglianza con lo stile della lei di Diabolik, Eva Kant, anche in virtù dell’acconciatura a chignon.

