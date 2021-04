Bianca Guaccero e il Covid-19: come sta oggi? Ecco le ultime notizie sulle condizioni di salute della presentatrice di Detto Fatto.

L’annuncio, dato in diretta TV durante la puntata di lunedì scorso, 12 Aprile 2021, aveva certamente fatto rimanere di stucco moltissimi suoi fan. La famosa (ed amatissima) conduttrice, infatti, non ha di certo rinunciato al suo show ma ha condotto la trasmissione da casa. Nella puntata di ieri ha dato qualche informazione in più riguardo le sue condizioni di salute: ecco come sta.

Bianca Guaccero e il Covid-19, le ultime notizie sulla sua salute

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

Saranno felici tutti i fan del cappello di Jonathan e di Detto Fatto, il salotto di Rai 2 in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. Bianca Guaccero, infatti, ha deciso di aggiornare i suoi fan e telespettatori nel corso della puntata di ieri, parlando delle sue condizioni di salute.

- Advertisement -

La conduttrice aveva annunciato in diretta di avere il Covid-19 durante la puntata della scorsa settimana, rilasciando anche un annuncio importante. L’amatissima presentatrice aveva anche rimarcato la sua sorpresa nell’essersi scoperta positiva al tampone. Bianca Guaccero, infatti, ha sottolineato più volte come fosse assurdo essersi ritrovata malata, pur seguendo alla lettera tutte le disposizioni anti-contagio. Un monito in più a fare attenzione perché non possiamo mai sapere quando, abbassando la guardia, ci ritroveremo malati.

Dopo aver ringraziato pubblicamente i suoi fan con un post di Instagram, chiamandoli “la miglior medicina”, Bianca Guaccero ieri ha parlato del Covid-19. A quanto pare, infatti, a più di 10 giorni dal contagio la conduttrice sta bene: la febbre è passata anche se, purtroppo, la Guaccero lamenta la perdita del gusto. Insomma, il peggio sembra essere passato: la conduttrice non ha mai perso il suo sorriso ed ha assicurato che presto la rivedremo su Rai 2. Nonostante la paura dell’annuncio, dunque, tutto sembra essersi risolto per il meglio: manca solo di capire quando Jonathan Kash rimetterà il suo cappello!

Detto Fatto, il cappello di Jonathan: ecco il voto fatto in attesa di Bianca Guaccero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jonathan Kashanian (@jonathankash)

Saranno contenti, quindi, tutti i fan di Jonathan e del suo caratteristico look con un cappello decisamente fuori dal comune. Lo stilista israeliano, infatti, ha deciso di fare un voto in attesa del ritorno di Bianca Guaccero in studio. Jonathan Kash ha infatti promesso che non avrebbe più indossato il suo caratteristico cappello, come fioretto e segno di buon augurio.

Lo stilista che sta, al momento, co-conducendo lo show insieme a Carla Gozzi, è stato oggetto di una, simpaticissima, protesta social. In molti attendono con ansia il momento nel quale lo vedranno di nuovo sfoggiare il suo “segno distintivo”. Tra di loro c’è la stessa Bianca Guaccero, che continua a prenderlo in giro riguardo questo curioso (ma gentilissimo) fioretto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jonathan Kashanian (@jonathankash)

L’ex vincitore del Grande Fratello (sapevate che Jonathan Kash ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello, nel 2004?) non si mostra quasi mai senza cappello, soprattutto sul suo profilo Instagram. Il suo fioretto, quindi, vale decisamente molto dal punto di vista del sacrificio personale: ma i fan non vedono l’ora che torni ad indossare il cappello! Il ritorno di Bianca Guaccero metterà fine a questa piccola rivoluzione… di stile?