La famosa conduttrice Bianca Guaccero è risultata positiva al Covid-19; dopo aver condotto Detto Fatto da casa, oggi ha ringraziato pubblicamente i fan.

La puntata di Detto Fatto di ieri, lunedì 12 Aprile 2021, è stata decisamente “strana”: la conduttrice, Bianca Guaccero, si trovava in collegamento da casa. Il motivo è stato presto spiegato: la Guaccero ha deciso di rivelare in diretta il mistero riguardo la sua assenza dallo studio. Oggi, dopo aver ricevuto il sostegno ed il supporto dei fan, ha deciso di ringraziare pubblicamente i suoi sostenitori con un messaggio su Instagram.

Bianca Guaccero positiva al Covid-19: “Non bisogna mai abbassare la guardia”

Dopo essere apparsa in collegamento dalla sua abitazione personale, infatti, Bianca Guaccero ha deciso di rivelare il motivo per il quale non era in studio.

“Vi ringrazio per supportarmi sempre. Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci. Ahimè, proprio in questo periodo stiamo vivendo il picco della pandemia. Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus. Ieri avevo po’ di febbre, un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva. Nonostante io sia una persone che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere.”

La famosa conduttrice ha contratto il Coronavirus e, come si evince dalle sue parole, non ha voluto fare un annuncio social.

Anzi! Senza rinunciare al lavoro, (ha condotto la puntata dal suo salotto), Bianca Guaccero ha però deciso di chiarificare la situazione. Nelle sue parole c’è l’incredulità per aver conttatto il virus ed anche una raccomandazione a non abbassare mai la guardia. Gli stessi concetti, poi, li ha espressi nel video che trovate qui sopra, con il quale si è rivolta direttamente ai suoi conterranei pugliesi.

Dopo aver parlato della situazione critica di Bitonto (il suo paese) e della regione intera, la Guaccero si è rivolta direttamente ai suoi concittadini. Facendo appello alla loro etica, Bianca ha ricordato che tutti possiamo fare scelte che aiutino gli altri e che scongiurino una diffusione maggiore del contagio.

I ringraziamenti ai fan ed agli amici di Bianca Guaccero

La conduttrice si era già trovata in isolamento a causa di un contatto con un positivo ma, per fortuna, non aveva avuto problemi. Adesso, purtroppo, il tampone ha dato esito positivo e, quindi, la Guaccero si è ritrovata a dover rimanere confinata in casa.

Dopo l’annuncio fatto ieri tramite il “salotto” (virtuale e personale) di Detto Fatto, la famosa conduttrice è stata letteralmente inondata di messaggi. Oggi, quindi, ha deciso di ringraziare tutti con un post di Instagram pensato appositamente per l’occasione.

“Grazie a tutti per i vostri messaggi ed il vostro affetto. Un’altra medicina siete voi!”

Da Elisa D’Ospina ad Alberto Matano, passando per Anna Dello Russo e Patrizia Pellegrino, i commenti dei VIP e dei fan di Bianca Guaccero si sono davvero sprecati.

Speriamo, ovviamente, che il supporto degli amici e dei familiari possa aiutare la famosa conduttrice a tornare “in pista” il prima possibile!