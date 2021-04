Cristiano Malgioglio vuole andare a L’Isola dei Famosi, la confessione della Zanicchi, che svela un retroscena sul popolare opinionista

Come si è più volte detto, questa edizione dell‘Isola dei Famosi non è ancora riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Qualche meccanismo non ha funzionato a dovere, visto che si è ancora alla ricerca di qualche personaggio davvero carismatico che possa diventare un riferimento del reality. A tal proposito, in queste ore è spuntato il nome di Cristiano Malglioglio.

Il cantautore è un voto notissimo della televisione, molto amato e apprezzato dal pubblico. Ha già partecipato con successo alla quinta e alla nona edizione dell‘Isola dei Famosi, e forse potrebbe tornare anche in questa. La rivelazione arriva dall’opinionista del programma, Iva Zanicchi, che lancia questa ipotesi. Tra l’altro, la cantante spesso critica i concorrenti (che ha definito noiosi) e vorrebbe vedere Malgioglio nel gioco a dare un po’ di sprinta al reality.

Cristiano Malgioglio “guest star” all’Isola dei Famosi? Lo dice Iva Zanicchi

La rivelazione sarebbe arrivata tramite la stessa Iva al giornalista Valerio Palmieri. In sostanza, Cristiano Malgioglio avrebbe chiamato la Zanicchi dicendo di voler partecipare al gioco, ma per una settimana. “Io lo proporrei – le parole dell’opinionista – forse sarebbe il caso di mandarlo in Honduras. Non l’ho chiamato io, è stato lui a dirmi che vorrebbe partecipare per qualche giorno. Porterebbe un po’ di carica”.

Questa la ricetta che la Zanicchi propone per dare una scossa al gioco, precisando poi che il tono di Cristiano era giocoso, ma questo non vuol dire che non stesse dicendo la verità. A dirla tutta l’ipotesi sembra improbabile: anche se Malglioglio, attualmente, non ha impegni vincolanti, è difficile vederlo sull’Isola. Tra l’altro ci sono lungaggini burocratiche legate alle varie quarantene, e quindi occorrerebbe del tempo per sbloccare il suo arrivo nel gioco.