Il test che ti proponiamo oggi serve ad aiutarti a scoprire un aspetto della tua personalità che non conoscevi. Scegli una foglia e vedrai!

Oggi ti proponiamo un test molto divertente. L’obiettivo è quello di provare ad aiutarti a scoprire degli aspetti di te che non conoscevi. O che comunque hai sempre trascurato, almeno fino ad oggi. Non dovrai fare altro che scegliere una delle foglie che sono presenti nell’immagine qui sotto e scorrere verso il basso per scoprire la soluzione.

Naturalmente questo non è un esperimento scientifico. Lo scopo è soltanto quello di intrattenere i nostri lettori con un test divertente. Ti servirà per scoprire qualcosa in più di te, magari staccando per qualche minuto dalla routine di tutti i giorni. Divertiamoci insieme, senza pensarci troppo.

Sei pronto? Scegli una foglia e scopri cosa si nasconde dietro la tua scelta. Non perdere troppo tempo per effettuare la scelta, fatti guidare dall’istinto. In questo modo renderai il test più realistico. Valuta attentamente la forma e il colore, poi punta il dito verso una delle cinque figure proposte. Adesso sei davvero pronto, possiamo cominciare.

I risultati del test: hai scelto la foglia numero 1

- Advertisement -

Se hai scelto questa foglia vuol dire che sei una persona molto intraprendente. Non hai bisogno degli altri. Questa foglia rappresenta tanti piccoli individui accoppiati, capeggiati da una foglia solitaria. La foglia solitaria sei tu! Non perché ti piaccia stare da solo, bensì perché sei pieno di risorse e sei abituato a fare da solo, senza l’aiuto di nessuno.

Hai scelto la foglia numero 2

Chi ha scelto questa foglia è stato attirato dalle bacche rosse, che danno uno spirito molto natalizio. Si tratta di persone con grandi sogni e ambizioni, proprio come questa foglia. Siete abituati ad esplorare il mondo e a vivere ogni genere di esperienza, purché sia nuova. Non vi fate scoraggiare dai pareri negativi e andate sempre dritti per la vostra strada.

Hai scelto la foglia numero 3

Se hai scelto la foglia numero 3 è perché tieni tanto ai tuoi legami familiari. Per te il benessere dei tuoi cari è tutto. Sei dotato di forte empatia e hai un grande senso della tradizione. Sei una persona genuina e hai fiducia negli altri. A volte può capitare di restare delusi, fidarsi di tutti non è sempre la scelta giusta. Non farti abbattere dalle delusioni!

I risultati del test: hai scelto la foglia numero 4

Se hai scelto questa foglia, forse sei stato ferito nella tua vita. Hai limiti sociali ben chiari e definiti. Nessuno può oltrepassare un certo limite. Tendi a tenere gli altri a distanza di sicurezza. Sei molto orgoglioso e hai messo da parte i tuoi sentimenti. Hai deciso di mettere te stesso al centro della tua vita, per questo ti occupi innanzitutto delle tue necessità primarie.

Hai scelto la foglia numero 5

Se hai scelto la foglia numero 5 devi sapere una cosa: non si tratta di una foglia! Quella che hai scelto è una pianta. Si capisce che hai una personalità esuberante, sei molto divertente e diventi immediatamente il mattatore della serata. Sei dinamico, il tuo cervello non dorme mai. Per questo potresti risultare un po’ antipatico a qualcuno che potrebbe non sopportare il tuo carattere, confondendolo con manie di protagonismo che, in realtà, non esistono.

Il test è terminato. Quale foglia hai scelto? E soprattutto, il profilo si abbina alla tua personalità? Se così fosse, sappi che nei prossimi giorni troverai altri simpatici quiz. Potrai quindi esercitare la tua mente e, contemporaneamente, divertirti. Prima di tornare al tuo quotidiano. A presto!