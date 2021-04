Manuela Ferrera è pronta a sbarcare sull’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme chi è e tutti i dettagli della sua vita privata

L’Isola dei Famosi continua a regalare sorprese ai telespettatori e stasera ai naufraghi in Honduras si aggiungeranno altri concorrenti. Tra i nuovi partecipanti del reality condotto da Ilary Blasi c’è anche Manuela Ferrera, famosa in Italia per la sua bellezza ma anche per alcuni flirt con calciatori di alto livello.

Scopriamo un po’ di più sulla sua vita privata e sulla sua carriera che l’ha condotta fino al programma di Canale 5.

Chi è Manuela Ferrera

Nome d’arte: Manuela Ferrera

Manuela Ferrera Data di nascita: 5 maggio 1984

5 maggio 1984 Età: 36 anni

36 anni Segno zodiacale: Toro

Toro Professione: Modella

Modella Titolo di studio: Diploma

Diploma Luogo di nascita: Brescia

Brescia Altezza: 175 cm

175 cm Peso: 60 kg

Manuela nasce a Brescia sotto il segno zodiacale del Toro. Da ragazza dedica i suoi studi alla biologia, diventando analista biologa. Poi inizia a lavorare come modella e showgirl, arrivando fino al TG4 che la renderà famosa.

La Ferrera, infatti, è una delle ragazze scelte come “meteorine“, ovvero le donne addette alla presentazione delle previsioni del tempo. Nel TG4, inoltre, lavorava insieme alla sua sorella gemella Marianna.

Nel 2019 decide di posare senza veli per un calendario della rivista For Men grazie al quale raggiungerà l’apice del successo. Tantissime le ospitate durante le trasmissioni di Barbara D’Urso ma anche la sera a Tiki Taka, programma calcistico condotto da Pierluigi Pardo dove era spesso presente anche Wanda Nara.

Manuela ed i suoi flirt con i calciatori

Vi starete chiedendo come mai Manuela fu protagonista di un programma sportivo. La Ferrera è stata invitata poichè durante gli ultimi anni gli sono stati attribuiti vari flirt con i calciatori, su tutti Cristiano Ronaldo.

Con il portoghese in realtà non c’è stato mai nulla, ma lei stessa ha raccontato di aver ricevuto tantissimi complimenti dall’attaccante della Juve: “Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto”. L’episodio comunque non è stato confermato da CR7.

Una love story, invece, c’è stata con Gonzalo Higuain. Manuela ha raccontato alcuni particolari che l’hanno portata a terminare la relazione con l’argentino: “Alla fine è finita perchè lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze”. L’ex meteorina ha poi spiegato successivamente cosa intendesse col termine “zozze”.

All’Isola dei Famosi Manuela ritroverà Emanuela Tittocchia, con la quale ha un ex in comune e con la quale pare non scorra buon sangue. Entrambe infatti sono state fidanzate con l’ex Grande Fratello Biagio D’Anelli.