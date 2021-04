Arriva Ipermatch, una nuova app che unisce calcio e fintech. Sfrutta tutte le nuove tecnologie e unirà il gioco del calcio con il fintech

In questi giorni tutti abbiamo ragionato come se fossimo i presidenti di un club di calcio. La Superlega ha consentito a molti appassionati di volare alto con la fantasia e immedesimarsi nei panni di un presidente o di un grande dirigente di calcio. A breve tutto ciò sarà possibile. Sempre in maniera virtuale, ovviamente. Sta per arrivare una nuova app molto divertente che piacerà agli appassionati di calcio e sport.

Si chiama Ipermatch ed è l’applicazione che unisce il calcio con il fintech. Fintech vuol dire tecnofinanza o tecnologia finanziaria ed è la fornitura di prodotti e servizi finanziari attraverso le più avanzate tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il fantasy game, dunque, si unirà al calcio. Ma vediamo tutti i dettagli di questa interessante novità che sta per arrivare.

Cosa è Ipermatch e come funziona

La nuova app Ipermatch è un’idea tutta italiana. Unirà il calcio con il fintech e consentirà agli appassionati di diventare presidenti e allenatori della squadra dei propri sogni. Tutto ciò sarà reso possibile dalla tecnologia del momento, i token non fungibili (NFT) e dalla blockchain, che garantirà le transazioni digitali effettuate con gli Ipercoin.

Questa start-up è italiana e sta per sfruttare una Initial Iter Offering (IIO) per lanciare l’iniziativa. Si tratta di un’asta che permetterà ai giocatori di pre-acquistare la figurina digitale che preferiscono di più. In questo modo, potranno iniziare a costruire la squadra che affronterà il torneo con i primi colpi di mercato.

Tutti coloro che sono interessati a partecipare non devono fare altro che andare su Ipermatch.it. Avranno a disposizione anche il white paper (un documento informativo che spiega tutti i dettagli agli utenti) dell’iniziativa e uno spazio per creare un account personale. Il gioco avrà una versione gratuita basic e un’altra a pagamento premium. Quest’ultima sarà lanciata in un secondo momento.

Sarà possibile aggiungere calciatori acquistando pacchetti casuali, per poi metterli in vendita. I concorrenti avranno a disposizione un marketplace e potranno avvalersi delle Recurrent Item Offering. Sono delle autentiche sessioni di riparazione, soltanto che sono in formato digitale. Tutte le transazioni saranno effettuate grazie all’Ipercoin, un gettone digitale validato dalla blockchain del provider Noku. Questo provider ha sviluppato gli Nft, che rappresentano ogni singolo calciatore digitale.

Ogni calciatore digitale avrà delle caratteristiche sportive ed economiche. Le loro prestazioni nel campionato reale saranno rielaborate dall’intelligenza artificiale di Ipermatch, per rendere il gioco più realistico. In questo modo saranno generati i punteggi delle varie sfide e potrà formarsi una classifica tra tutti gli utenti che parteciperanno a questo gioco. In palio ci saranno diversi premi per i vincitori.

Le figurine digitali potranno anche essere oggetti di collezione per gli appassionati più accaniti. È stata realizzata una piattaforma che servirà da community. Una sorta di social dedicato agli utenti, i quali potranno chiedere suggerimenti, discutere con gli avversari e gestire al meglio la propria rosa di calciatori virtuali.

Chi sono i fondatori di Ipermatch

Dietro questo progetto ci sono due giovani laureati in Management e Finanza. Si chiamano Antonio Paone e Fabio Mazzero. Sono supportati da un gruppo di professionisti di N1 Advisor, esperti in finanza di impresa e strategia. A loro disposizione c’è anche Umberto Piattelli, un avvocato di diritto finanziario di Osborne Clarke. Secondo Milano Finanza, Piattelli sarebbe tra i primi cento avvocati d’Italia.

Proprio l’avvocato Piattelli ha spiegato brevemente il progetto: “Socializzare attraverso i videogiochi è un desiderio di molti. È un fenomeno che si è affermato soprattutto durante il lockdown e continuerà anche dopo. Otto italiani su dieci hanno usato i videogiochi per socializzare quando sono stati costretti a rimanere a casa. Ipermatch segue questo trend e offre tecnologie sicure, un’app intuitiva ed un’esperienza che coinvolgerà tutti gli utenti”.

Umberto Piattelli ha anche affermato che questa app punta ad essere molto realistica ed è stata studiata per arrivare ai 25 milioni di “tifosi-allenatori” che seguono il calcio in Italia.

