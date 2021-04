Quali sono i segni che si vogliono assolutamente sposare? Scopriamo la classifica dei segni che sognano… i fiori d’arancio!

Capita a tutti di sognare il giorno del proprio matrimonio: o no?

Se anche tu hai mai immaginato come ti vestirai quando andrai all’altare o cosa succederà quando vedrai il tuo compagno per la prima volta il giorno del tuo matrimonio… potresti far parte di un ristretto gruppo di segni.

Scopriamo insieme quali sono i segni che sognano in bianco da una vita proprio per poterli tenere d’occhio.

E tu? Sarai nella classifica?

I segni che si vogliono sposare: ecco la classifica dell’oroscopo

Fiori d’arancio, vestito bianco, qualcosa di blu, qualcosa di prestato… cosa manca?

Ah, certo, lo sposo o la sposa!

Per chi ama immaginare il giorno del proprio matrimonio, infatti, non c’è spazio per il compagno quanto… per tutto il resto!

Scherzi a parte: ormai sappiamo che l’oroscopo può svelarci molti tratti caratteriali delle persone che ci circondano, semplicemente grazie alle sue classifiche.

Abbiamo conosciuto i segni da sposare assolutamente e quelli che, invece, fuggono il matrimonio come la peste.

Che ne dici, oggi, di scoprire quali sono i segni che si vogliono sposare?

Queste persone, infatti, non vedono l’ora di coronare il loro sogno, sposandosi sotto un albero in fiore oppure in una chiesa, con una cerimonia bellissima.

Per loro, quasi non importa chi ci sarà al loro fianco: è il matrimonio in sé, l’istituzione ad alimentare le loro fantasie!

Scopriamo insieme la classifica dei cinque segni che proprio non vedono l’ora di dire sì: meglio saperlo, soprattutto quando andrai ad un primo appuntamento con uno di loro!

Vergine: quinto posto

Se la Vergine vuole sposarsi? Sappiate che questo segno ha già, con ogni probabilità, un raccoglitore pieno di idee e spunti per il suo matrimonio.

Non solo non vede l’ora ma ha già tutto pianificato!

La Vergine, infatti, è uno di quei segni che non può fare a meno di avere tutto sotto controllo. Il suo matrimonio è già fissato, ha già scelto la data e sa anche che cosa indosserà: sta solo aspettando quello giusto!

Toro: quarto posto

Inutile cercare di capire perché il Toro vuole sposarsi: non lo sa bene neanche lui e, anzi, c’è il rischio che scapperà a gambe levate una volta visto l’altare.

Ciò nonostante, però, tutti i nati sotto il segno del Toro sono estremamente affascinati dall’idea del matrimonio e scalpitano per sposarsi.

Chi avrà il coraggio di… dire loro di sì?

Cancro: terzo posto

Il Cancro arriva solo fino al terzo posto: strano vero?

Questo segno, infatti, non vede l’ora di sposarsi ma la sua fretta è dettata solo dalle relazioni che ha: il Cancro, infatti, non potrebbe assolutamente desiderare di sposarsi con qualcuno che non ama profondamente!

Appena tra di voi le cose diventano serie, però, potete star certi che il Cancro ha già pensato al matrimonio. Ma non solo a quello! Sa già il nome del gatto e che casa vorrebbe acquistare!

Scorpione: secondo posto

Al secondo posto troviamo lo Scorpione: anche questo è uno dei segni che vuole sposarsi il prima possibile!

Anche se sono sempre considerati duri e “cattivi”, i nati sotto il segno dello Scorpione sono estremamente romantici!

Per lo Scorpione, infatti, quando arriva la persona giusta è già un segno del destino: si vogliono sposare prima che questa possa scappare!

Ecco perché sono così in alto nella classifica: non vedono l’ora di sposarsi con la persona che amano.

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni che si vogliono sposare

Inutile girarci molto intorno: al primo posto della nostra classifica, infatti, troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia!

Questo è un segno decisamente romantico, che vive di fantasie ad occhi aperti: per loro, il film sul vostro matrimonio, inizia dal primo momento in cui vi uscite insieme!

La Bilancia, infatti, tende a romanticizzare tutto all’estremo: è un segno molto cerebrale, che pensa molto e macina sentimenti e situazioni in un attimo.

La cosa curiosa è che spesso la Bilancia nasconde il suo romanticismo fino all’ultimo.

Mentre fa finta di ignorarvi o di non avere dei sentimenti per voi, la Bilancia sta già, in realtà, sognando ad occhi aperti un matrimonio in riva al mare!