Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno rimandato il loro matrimonio? A quanto pare si e sarebbe coinvolta anche Belen.

La coppia più discussa in anni ed anni di relazione. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez li abbiamo conosciuti in una delle edizioni del GF Vip più seguite ed amate della storia, quando non si faceva altro che parlare di loro.

Effettivamente la loro è una relazione simbolo del format del GF VIP. Lei fidanzata con un personaggio molto famoso, Francesco Monte, poi concorrente anche lui del GF VIP dove conobbe Giulia Salemi, che invece ora ha conosciuto un nuovo amore in Pierpaolo Pretelli. Lui, Ignazio Moser, bello e dannato pronto ad assumersi le proprie responsabilità.

Insomma, una coppia che proprio voleva sbocciare contro ogni avversità e difficoltà. La loro relazione è durata e continua ad essere nei cuori di tutti. Si parlava infatti di matrimonio, ma come mai è stato slittato tutto?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez rimandano le nozze: c’entra Belen

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

I due sui social si mostrano sempre più innamorati che mai. Ogni giorno un amore sempre più forte. Allora come mai i due hanno rimandato le nozze? Qual è il motivo che li ha spinti a questo? Semplice, ma emozionante.

A spiegarlo è il settimanale “Novella 2000”, secondo il quale il matrimonio di Ignazio e Cecilia sarebbe stato rimandato per due ragioni ben precise. In primis a causa della pandemia e poi anche per la gravidanza di Belen Rodriguez, incinta del compagno Antonino Spinalbese.

Concretamente quindi le nozze sarebbero state messe nel cassetto, almeno per ora, così da poter permettere dei festeggiamenti migliori e senza tutti i problemi dovuti alla pandemia e magari avendo la piccola Luna Marie già nata e pronta ad un piccolo vestitino elegante.

Ignazio Moser bloccato in Messico: slitta il suo ingresso all’Isola dei Famosi

Intanto però bisogna anche dire che è da tempo immemore che si parla di una ipotetica partecipazione di Ignazio Moser proprio all’Isola dei Famosi.

Che sia anche questo uno dei motivi che avrebbe portato alla decisione di rimandare il matrimonio? Certo, sarà solo una coincidenza ma è di poche ore fa la notizia, riportata da 361 magazine, che il bell’Ignazio sarebbe bloccato in Messico.

Sempre secondo la rivista Ignazio Moser avrebbe perso la coincidenza con il volo per le Honduras, dove si svolge il reality di Ilary Blasi. Rumors davano per certo l’ingresso del nuovo naufrago già nella puntata del 26 aprile, data che per forza di cose non verrà rispettata. Gli altri naufraghi e le altre naufraghe dovranno attendere ancora un pò prima di poter abbracciare Ignazio Moser