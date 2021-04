Chi è Rosaria Cannavò, prossima naufraga dell’Isola dei Famosi 2021, ex ballerina di Sarabanda e influencer da 165.000 follower.

Scopriamo insieme chi è Rosaria Cannavò, la famosa influencer che era su tutti i nostri schermi negli anni 2000 e che, poi, è passata al mondo della moda e dei brand di lusso.

La vedremo tra poco di nuovo in TV, intenta a cercare di cavarsela contro le intemperie e le difficoltà della vita in Honduras. Ecco tutte le informazioni su di lei.

Rosaria Cannavò, chi è: anni, biografia, altezza, e profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

N ome: Rosaria Cannavò

Rosaria Cannavò Segno Zodiacale: Scorpione

Scorpione Età: 37 anni

37 anni Data di nascita: 4 novembre 1983

4 novembre 1983 Luogo di nascita: Catania, Sicilia

Catania, Sicilia Professione : ex-ballerina ed influencer

: ex-ballerina ed influencer Altezza: –

– Peso: –

– Tatuaggi: uno sul braccio destro

uno sul braccio destro Profilo Instagram Ufficiale: @roscannavoreal

- Advertisement -

Classe 1983, siciliana D.O.C. e con un sogno: quello di fare la ballerina. Questo potrebbe essere, in poche parole, l’identikit di Rosaria Cannavò showgirl e ballerina italiana, che vedremo tra poco “naufragare” nelle acque dell’Honduras.

Rosaria ha iniziato la sua carriera intorno agli anni 2000: come ballerina, infatti, ha partecipato a numerosi programmi da Sarabanda a I raccomandati, passando per I migliori anni fino ad arrivare a Paperissima.

Il suo profilo Instagram, è seguito da più di 160.000 follower che le permettono, quindi, di prendersi una pausa dagli impegni televisivi. Rosaria è una influencer di tutto rispetto, che collabora con brand importanti, come Toyota o Lexus.

Nel passato “recente” ci sono la partecipazione all’ottava edizione di Ciao Darwin e l’apparizione in una puntata di Emigratis di Pio&Amedeo. Insomma, non si tratta di certo della “solita” modella famosa solo per i calendari o per l’apparizione come ballerina!

Rosaria firma anche alcuni articoli sul giornale La Notizia ed è molto attiva sul suo profilo: insomma, sarà una concorrente da tenere d’occhio!

Rosaria Cannavò: i fidanzati famosi ed il matrimonio

Al momento attuale, Rosaria sembra essere fidanzata con Francesco Casagrande, fisioterapista di Roma, con il quale la famosa influencer ha postato alcune foto veramente dolcissime, correlate da didascalie importanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

Nella didascalia di un post, infatti, si legge:

““Un uomo onesto è la più nobile opera di Dio♥️…Grata♥️” • #me #WithMyBig♥️”

Insomma, i due sono veramente uniti e formano una bella (e solida) coppia. Nel passato di Rosaria, però, ci sono anche personaggi famosi e decisamente in vista! Negli anni, infatti, sembra che Rosaria sia stata fidanzata sia con Antonio Cassano che con Christian Panucci. Le storie sono poi naufragate se, già nel 2015, Rosaria è convolata a nozze con l’imprenditore ligure Andrea Berti.

Rosaria aveva addirittura creato un hashtag #notonlywife per esternare i suoi pensieri anche e soprattutto al di fuori della sua condizione di donna sposata. I due, però, si sono separati nel 2018, senza commenti ufficiali. Adesso Rosaria sembra aver trovato l’amore: come vivranno la separazione in vista dell’Isola?

Isola dei Famosi, Rosaria sarà una nuova concorrente

Questa edizione dell’Isola dei Famosi è stato di certo piuttosto sfortunata. Tra i vari concorrenti che hanno dovuto abbandonare a causa di un infortunio (da Gascoigne a alla Isoardi) e polemiche a non finire, il reality show non sta conoscendo la fortuna degli scorsi anni.

Rosaria Cannavò sarà una dei nuovi concorrenti che andranno a “rimpolpare” le squadre già presenti sull’Isola. Si tratta della sua sua seconda esperienza in un reality (nel 2007, infatti, Rosaria partecipò ad Un, due, tre stalla). Come se la caverà sull’Isola?

Rosaria Cannavò a Sarabanda

Nel 2003, Rosaria fu protagonista di un simpatico sketch insieme all’Uomo Gatto, famosissimo protagonista del gioco Sarabanda. Arrotolando dello scotch intorno all’Uomo Gatto, Rosaria partecipò al “gioco” secondo il quale, in 30 secondi, avrebbe dovuto terminare il rotolo. Trovate qui sopra il video di questa esibizione: solo guardandolo scoprirete se Rosaria riuscì a vincere!