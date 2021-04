Elisa Isoardi torna in Italia dopo l’abbandono dell’isola dei famosi. La conduttrice rivela il suo stato di salute tramite un post pubblicato sui social

L’ex naufraga Elisa Isoardi è appena rientrata in Italia e dà la notizia del suo ritorno a casa tramite un post pubblicato su Instagram dal suo profilo ufficiale.

La conduttrice ex volto della Rai, ha dovuto abbandonare il reality “L’Isola dei famosi” per motivi di salute. Elisa, infatti, è stata vittima di un incidente mentre stava cucinando in spiaggia col fuoco. Un lapillo rovente le è accidentalmente entrato nell’occhio. I medici le hanno così dato la notizia della necessità di ulteriori accertamenti in Italia.

Elisa non è stata la sola concorrente costretta giocoforza ad abbandonare il programma. Anche l’attore Brando Giorgi ha dovuto, suo malgrado, lasciare l’Honduras, sempre per un problema legato agli occhi.

Il post di Elisa Isoardi su Instagram dopo il ritorno in Italia da “L’Isola dei famosi”

L’ex concorrente del reality show di Canale 5 ha annunciato il suo rientro in Italia tramite un messaggio su Instagram. Nel post la presentatrice ha raccontato tutte le emozioni che ha provato sull’isola e soprattutto ha rassicurato i fans con riferimento al suo stato di salute.

Nello scatto fotografico Elisa appare ancora con l’occhio destro bendato. Nonostante la necessità di medicazioni, però, l’ex conduttrice de “La prova del cuoco” ha voluto tranquillizzare i fans: “Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene“.

Inoltre, la presentatrice ha speso alcune parole per descrivere cosa ha rappresentato per lei l’esperienza del reality: “mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. È stato un gioco appassionante– spiega l’ex naufraga- che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita“.

