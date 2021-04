Michelle Hunziker torna sulle accuse di razzismo ricevute dal pubblico asiatico. Eppure sia lei che Aurora hanno origini indonesiane

Michelle Hunziker è finita di recente al centro delle critiche a causa di una puntata di Striscia la Notizia in cui, insieme al “compagno” Gerry Scotti, imitava goffamente i tratti asiatici lanciando un servizio ambientato a Pechino.

Tantissime le polemiche scatenatesi successivamente, con i due presentatori che si sono prontamente scusati nonostante abbiano ricevuto delle pesanti minacce sui social. Ora l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha voluto riprendere l’argomento, spiegando che lei stessa e la sua famiglia hanno l’Asia nel sangue e nel cuore.

Michelle Hunziker, la rivelazione sulle sue origini indonesiane

Michelle, ospite in questi giorni di sua madre Ineke, ha pubblicato sulle sue stories di Instagram un lungo video che aveva come protagonista una foto di sua figlia Aurora. Lo scatto della ragazza, con i capelli raccolti e l’eye-liner sugli occhi, mette in mostra proprio i tratti somatici orientali della famiglia della Hunziker.

La spiegazione è arrivata puntuale: “Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno abbiamo due antenati, nel 1760 e nel 1880, che erano marinai. Lavoravano in Indonesia e hanno sposato delle donne indonesiane. Siamo olandesi e dal 1960 hanno lavorato tutti in marina. Abbiamo l’Asia nella nostra genetica”.

Questa rivelazione arriva in un momento delicato per la presentatrice tv ed è un ulteriore maniera per svincolarsi dalle accuse di razzismo ricevute. Evidentemente il pubblico asiatico non è stato ancora convinto a sotterrare l’ascia di guerra dalle scuse arrivate nei giorni scorsi, sia da parte sua che da Gerry Scotti:

“Mi rendo conto che posso aver urtato la sensibilità di qualcuno e per questo chiedo umilmente scusa. Vi voglio bene, vi abbraccio fortissimo”, ha dichiarato su Instagram Michelle.