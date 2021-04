“Buongiorno,mamma!”, Raul Bova è il protagonista della grande fiction Canale 5 sulle vicende della famiglia Borghi. La trama ed il cast

Mediaset non smette di regalare emozioni con le sue fiction. Dopo il successo di “Svegliati amore mio” un’altra serie tv incentrata sul coraggio dei genitori sta per essere mandata in onda. Si tratta una nuovissima fiction targata Canale 5 e vedrà tra i protagonisti di “Buongiorno, mamma!”, Raoul Bova.

Non è la prima volta che l’attore romano si cimenta in una serie tv per l’azienda dei Berlusconi. Dopo il clamoroso successo delle serie sul Capitano Ultimo e dopo le due stagioni di “Come un delfino”, Bova torna sul piccolo schermo a far commuovere i telespettatori.

La fiction è stata girata nel pressi del lago di Bracciano, vicino Roma. L’inizio delle riprese inizialmente era previsto per marzo 2020 ma a causa della pandemia la produzione ha dovuto rimandare il primo ciak.

- Advertisement -

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>The Last of Us serie tv, due nomi importanti per i ruoli di Joel ed Ellie

“Buongiorno, mamma!”, Raoul Bova e non solo nella nuova serie tv di Canale 5

LA nuova serie TV targata Canale 5 avrà come protagonista una famiglia nella quale Bova è il papà. Ruolo che conosce in tutte le sue sfaccettature visto che, ad oggi, ha 4 figli. Proprio a Verissimo Raul Bova ha confessato alla Toffanin che l’essere diventato padre giovanissimo – cosa che ha ribadito di aver fortemente voluto – lo ha aiutato tantissimo per interpretare Borghi.

Nel sito di Mediaset Play si legge: “I Borghi: una famiglia normale con qualcosa di speciale. L’inatteso arrivo di Agata, un’infermiera alla ricerca del proprio passato, porta ognuno a fare i conti con i propri segreti“. L’equilibrio familiare dei Borghi verrà dunque scombussolato dall’arrivo di un misterioso personaggio, quello interpretato da Beatrice Arnera.

Alla regia della fiction di Mediaset, ben due direttori: Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli. Il cast completo di “Buongiorno, mamma!”, Raoul Bova e Beatrice Arnera a parte è composto da artisti come: Erasmo Genzini, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Domenico Diele e Filippo Gili.

Tanta è l’attesa da parte del pubblico di vedere come andranno ad evolversi le dinamiche di questi personaggi. Si promettono già tante lacrime di commozione ma anche qualche risata. Vedremo se la prima puntata andrà a confermare, superare o deludere le aspettative.