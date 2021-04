Continua il binomio Chi l’ha visto e Denise Pipitone: nella puntata di stasera, Federica Sciarelli affronterà le intercettazioni mai ascoltate.

Ancora aggiornamenti sul caso di Denise Pipitone, sempre dalla conduttrice televisiva Federica Sciarelli. Nella puntata di questa sera, mercoledì 21 Aprile 2021, ci saranno dei nuovi aggiornamenti riguardo la vicenda che ha sconvolto l’Italia.

Dopo il buco nell’acqua rappresentato da Olesya, la ragazza russa che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, questa sera Federica Sciarelli tornerà sulla vicenda. Ecco cosa succederà.

Chi l’ha visto e Denise Pipitone: il caso continua

La vicenda di Denise Pipitone, sparita dalla porta di casa nel Settembre del 2004, è una ferita ancora aperta nel cuore di tutti gli italiani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

- Advertisement -

A ricordarci quanto vivamente sia sentita questa storia, c’è stata la vicenda di poche settimane fa che ha visto protagonista, indirettamente, anche la trasmissione Chi l’ha visto.

Proprio il famoso programma, infatti, aveva rilasciato un trailer che aveva fatto sperare tutta Italia.

La segnalazione di una spettatrice, infatti, aveva aperto una pista “russa“: una ragazza di nome Olesya cercava i genitori e la sua somiglianza con Piera Maggio, la mamma di Denise, era veramente sconcertante. Dopo un lungo teatrino con il programma russo, però, è arrivato il verdetto sul gruppo sanguigno.

Federica Sciarelli, nel mentre, è stata duramente criticata anche da grandi nomi del cinema e della TV per il modo in cui ha deciso di affrontare la questione.Stasera, dunque, ci sarà a quanto pare un nuovo aggiornamento sulla vicenda e chissà come verrà recepito dal pubblico italiano. Federica Sciarelli, infatti, tornerà sul caso di Denise Pipitone, analizzando per la prima volta delle intercettazioni mai ascoltate risalenti alla prima indagine.

Le intercettazioni mai ascoltate sul caso di Denise Pipitone questa sera a Chi l’ha visto

Nello specifico ci sarà un focus su due telefonate, avvenute a sette minuti di distanza.

L’ultima delle due viene dal magazzino di via Rieti verso l’utenza della mamma di Anna Corona. Queste telefonate, mai analizzate, saranno al centro dell’indagine di Federica Sciarelli: cosa uscirà fuori?

Con ogni probabilità ci sarà anche un’intervista ad un uomo che sostiene di sapere quale sia stato il destino di molte ragazze rapite prima dei 18 anni. Insomma, la puntata di questa sera di Chi l’ha visto non si preoccuperà esclusivamente di Denise Pipitone ma affronterà con uno sguardo più ampio la terribile questione dei rapimenti dei minori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

Per scoprire cosa succederà, però, dovremo necessariamente aspettare la messa in onda. Che ci siano nuove informazioni, che potrebbero portare finalmente alla risoluzione di questa vicenda che ha così duramente colpito tutta Italia?

Certo è che dopo il tira e molla di qualche settimana fa, con speculazioni e l’assurdo spettacolo messo in scena dalla trasmissione russa, l’umore è decisamente basso. Che si arrivi, prima o poi, alla verità?