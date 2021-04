Si susseguono gli aggiornamenti ed i colpi di scena legati al caso di Denise Pipitone. Ecco le ultime dichiarazioni dell’avvocato Giacomo Frazzitta.

La vicenda, oramai nota ai più, continua ad occupare le prime pagine di tutti i giornali.

Oggi, a seguito della partecipazione dell’avvocato di Piera Maggio alla trasmissione russa Let Them Talk, abbiamo scoperto un nuovo, possibile tassello.

Tra ritardi ed informazioni frammentarie, ecco che cosa sta succedendo.

Caso Denise Pipitone, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda

-Perché la “presunta sorella” di #Olesya nel giro di una settimana abbia cambiato colore di capelli? -Per far notare maggiormente la somiglianza tra le sorelle?… Tutto abbastanza strano… non dite? #DenisePipitone pic.twitter.com/jFZMGxIoXE — ✨fatel’amorenonlaguerra✨ (@FORZAECORAGGIO3) April 7, 2021

Che la situazione legata alla vicenda della piccola Denise Pipitone sia diventata decisamente grottesca è ormai chiaro a tutti.

Nei giorni scorsi, infatti, dopo una segnalazione lanciata dal programma Chi l’ha visto (duramente criticato da un grande regista), tutta Italia ha ricominciato a sperare che la terribile storia, iniziata nel 2004, potesse avere un lieto fine.

Il programma russo dal quale Olesya Rostova ha lanciato il suo appello, raccontando di non conoscere i suoi familiari e di essere stata “ritrovata” nel 2005 ha però preso alcune decisioni decisamente discutibili.

Da quando, infatti, la somiglianza tra Olesya e Piera Maggio ha iniziato a far nascere il sospetto che la donna russa potrebbe essere Denise Pipitone i ritardi e le incomprensioni si sono moltiplicati.

Il primo tentativo di approccio, che si sarebbe svolto in diretta TV, sembrava, poi e giustamente, saltato. La causa è da ricercarsi nel comportamento della trasmissione russa, che si è rifiutata di divulgare troppi particolari. Nella serata di ieri è arrivata la notizia che Giacomo Frazzitta aveva accettato di partecipare alla registrazione, dopo aver ricevuto i risultati del test condotto sul gruppo sanguigno di Olesya e Piera.

Denise Pipitone non è Olesya? La ricostruzione

Siamo alla fine. Mi sono arrivate molte segnalazioni riguardanti la storia di #Olesya #Rostova e #Denise #Pipitone…. Pubblicato da Matteo Grimaldi su Martedì 6 aprile 2021

Secondo quanto riportato da FanPage, la risposta potremmo già averla. Olesya, secondo loro, non è Denise. A rinforzare questa tesi c’è anche un post su Facebook dello scrittore Matteo Grimaldi:

“E io non intendo consentire ancora alla TV russa di speculare sulla speranza di Piera Maggio. Come sapete la TV russa sta creando una specie di reality attorno alla vicenda.

Oggi ha comunicato l’esito negativo del Dna a una mamma che sperava che Olesya fosse sua figlia sparita da piccola. Mi piange il cuore a dover comunicare che domani andrà in onda lo stesso copione con l’avvocato di Piera Maggio ospite del programma. Infine faranno incontrare Olesya con colei che viene indicata come la sua sorella biologica.

“Mettiamo fine quindi a questo show, mettiamo fine a questa propaganda di sentimenti e dolore che la TV russa pensa di portare avanti ancora prendendo in giro milioni di persone che speravano di vedere Piera Maggio sorridere con la sua ritrovata Denise. Non sarà così. Ve lo dico con le lacrime agli occhi. Mi dispiace tanto per mamma Piera.

Questa è la foto della sorella biologica di Olesya. Olesya purtroppo non è Denise.“

Giacomo Frazzitta e le dichiarazioni sulla trasmissione Let Them Talk:

Il programma è stato registrato nella giornata di ieri, 05 Aprile 2021, ed andrà in onda oggi, 06 Aprile 2021, intorno alle 18.45 italiane. Giacomo Frazzitta, nel frattempo, ha deciso di non divulgare troppe informazioni e si è trincerato dietro un “no comment“.

Le poche parole che ha speso, sono state nei confronti del format televisivo russo: “Durante la trasmissione a un certo punto è stata presentata una presunta sorella della protagonista del caso, anche lei russa, alla quale è stato chiesto cosa proverebbe nel caso Olesya dovesse trasferirsi in Sicilia“.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, poi, Giacomo Frazzitta ha anche dichiarato: “Questa è l’ultima volta. Adesso ci sarà chi continuerà con la rogatoria. Sono fortunato perché vivo in Italia dove una trasmissione del genere non si sarebbe mai fatta. Una vergogna trasformare tutto in uno spettacolo indecoroso.”

Ora dal Canale 1 della tv russa..dalla felicità pare che abbia ritrovato i suoi familiari? (Non conosco il russo ma erano tutti felici e si abbracciavano) pic.twitter.com/fDFWU5q8Is — Scarlet Nimue ⚔️🔮🧚‍♀️ (@ScarletNimue) April 6, 2021

Per il momento, dunque, non ci sono ancora notizie certe. Giacomo Frazzitta, dopo aver partecipato alla trasmissione, ha fatto sapere di aver depositato alla Procura di Marsala la documentazione relativa ad Olesya.

C’è chi considera questo passaggio un buon segno: potrebbe voler dire che l’avvocato ha letto i risultati del test preliminare sul sangue e che crede ci sia modo di proseguire con il test del DNA.

Anche se dovremo aspettare i tempi della trasmissione russa per scoprire anche noi il risultato di questo test, non possiamo fare a meno di sperare che la strada sia quella giusta.