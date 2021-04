Maurizio Costanzo è intervenuto sullo scontro Cuccarini Celentano che, in questi giorni, sta infiammando la trasmissione Amici. Ecco cosa ha detto il famoso presentatore.

La rubrica sul settimanale Chi dal nome “Parliamone con” ha visto protagonista, oggi, Maurizio Costanzo.

Il famosissimo giornalista e conduttore, marito di Maria de Filippi, ha deciso di esprimersi riguardo la questione che lega Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano, entrambe nella qualità di insegnanti di Amici.

Ecco che cosa ha detto dalle pagine di Chi.

Scontro Cuccarini Celentano, interviene Costanzo: “Tifo per Lorella”

in un mondo di siate

cuccarini celentano #Amici20 pic.twitter.com/pABT0bDm2c — ilaria 2.0 (@flowyrus) April 3, 2021

“È normale che possano non andare d’accordo. Non mi piace dire se sto da una parta o dall’altra, in questo caso, ma se proprio mi obbligate tifo per Lorella, non vi dirò perché, però“.

Con queste parole Maurizio Costanzo ha deciso di far sapere al pubblico che cosa ne pensa della “faida” artistica tra Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano.

Le due, infatti, sono protagonista da tempo di uno “scontro” che infiamma i social e divide gli spettatori in due “squadre” ben distinte.

Da un lato c’è “la maestra buona“, Lorella Cuccarini e dall’altro “quella cattiva” Alessandra Celentano.

Quest’ultima è stata criticata numerose volte per i suoi giudizi spesso considerati duri ed ironici.

La padrona di casa, Maria de Filippi, ha imparato a scherzare con la Celentano ed a riconoscere che il suo “personaggio” è costruito prevalentemente su questa falsa cattiveria.

Comunque la squadre Celentano/Zerbi è praticamente dimezzata, mentre quella della Cuccarini/Arisa è.quasi al completo. Non mi capacito di queste ingiustizie#amici20 — ✨ ℝ ✨ (@FutureNYorker) April 3, 2021

Che le due insegnanti siano diverse è un fatto ormai assodato e, come ha riconosciuto anche Maurizio Costanzo, decisamente normale.

Il loro percorso artistico e personale le ha rese due persone che si rapportano agli altri, ed agli alunni, in maniera decisamente diversa.

Dopo l’eliminazione della terza puntata, che ha lasciato tutti a bocca aperta, Lorella Cuccarini si è aperta riguardo i recenti eliminati.

Per lei, nessuno dei due meritava di andare a casa al contrario, ovviamente, di quanto dichiarato in diretta dalla Celentano.

Ovviamente, però, il loro “scontro” artistico non deve essere preso come un vero e proprio conflitto.

Amici, infatti, è una competizione ed anche se questo può ovviamente esasperare ed esacerbare gli animi, è opportuno ricordare che vincerà solo una squadra ed una persona.

Insomma, anche secondo Lorella Cuccarini è inutile condividere l’aggressività e le “faide” che animano il web e che si nutrono degli “scontri” con Alessandra Celentano.

Ma allora, per quale motivo Maurizio Costanzo è dalla sua parte anche se non ci vuole rivelare il motivo?

Come la Cuccarini Come la guarda

guarda ballare la Celentano

Rosa#Amici20 pic.twitter.com/zT9lQX9boL — Gvazia (@pizzaeverdurine) March 30, 2021

Nulla è più scontato della morte.

Tranne lo scontro Celentano- Cuccarini, quello è una certezza #amici20 pic.twitter.com/E1FXrwU2mA — ίʆαɾία (@distanzaglobale) April 3, 2021

Adesso è il turno del prossimo serale, quello di sabato 10 Aprile, che verrà registrato nella serata del 9.

La finale di Amici è sempre più vicina. Che cosa succederà ancora?