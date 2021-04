Denise Pipitone, il legale di Piera Maggio s’infuria. “No a ricatto mediatico da parte della tv russa, vogliamo vedere gruppo sanguigno e dna”

In attesa degli esami della donna che dice di essere Denise Pipitone, l’avvocato della famiglia Maggio, Giacomo Frazzitta, prende una dura presa di posizione nei confronti del previsto confronto tv in Russia. Dovrebbe essere quella l’occasione per svelare i risultati degli esami (attesi già oggi) in diretta con Frazzitta collegato via streaming. Una trovata mediatica che il legale della famiglia non accetta.

La richiesta, o per meglio dire le condizioni per partecipare, è di vedere prima della trasmissione l’esito degli esami e la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya, la ragazza russa che sta cercando la sua vera madre. “Senza questi dati in mano non parteciperemo a nessun collegamento”, ha spiegato l’avvocato. Olesya Rostova dice di essere stata rapita quando aveva 4 anni, la stessa età in cui Denise Pipitone è scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004.

Denise Pipitone, l’avvocato di Piera Maggio vuole il test del sangue prima di parlare con Olesya

Per domani è prevista la partecipazione dell’avvocato a una trasmissione russa via streaming, ma l’avvocato non vuole perdite di tempo: “Voglio prima la documentazione sulla mia scrivania. Avevamo avviato la procedura in modo che si potesse fare tutto privatamente. Ora non cediamo a nessun ricatto mediatico”, ha spiegato il legale. La preoccupazione della tv russa, evidentemente, è che in caso di esito del DNA negativo Piera Maggio, comprensibilmente, non abbia più interesse a seguire la vicenda di Olesya.

Anche da questo punto di vista, il fatto che i risultati (che dovrebbero essere pronti) non sono stati comunicati, desta qualche sospetto. In realtà, ciò che serve è l’esame del gruppo sanguigno: se questo sarà uguale a quello di Denise si procederà al test del DNA, che comporta procedure burocratiche più complesse. Sarà svolto solo se ne varrà la pena. Ma senza il test del gruppo sanguigno l’avvocato Frazzitta non parteciperà alla trasmissione.