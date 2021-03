Con un tweet sulla sua pagina personale, Ricky Tognazzi si è espresso in merito al possibile ritrovamento di Chi l’ha visto: cosa è successo.

Nel pomeriggio di ieri, sulla pagina Instagram della famosa trasmissione Chi l’ha visto è stato condiviso un trailer che ha creato molto scalpore.

Secondo anche le parole della conduttrice, Federica Sciarelli: “Sarebbe troppo bello per essere vero” e proprio per questo sui social si è scatenata la discussione, alla quale ha partecipato anche il famoso attore e regista.

Ecco che cosa sta succedendo.

Ricky Tognazzi sul trailer di Chi l’ha visto: ecco il suo commento

Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah! https://t.co/93rp2SkdTC — ricky tognazzi (@TognazziR) March 31, 2021

“Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah!”

Il commento, anche se decisamente lapidario di Ricky Tognazzi (di cui forse non conoscete il figlio “adottivo”), non lascia spazio ad interpretazioni.

Per il famoso regista, il trailer rilasciato ieri dalle pagine social di Chi l’ha visto, avrebbe decisamente oltrepassato il limite e solo… per lo share.

Una ragazza russa, infatti, starebbe cercando i genitori: età, tratti del viso ed il fatto che sia stata “ritrovata” nel 2005 farebbero pensare a lei come a Denise Pipitone, la figlia di Piera Maggio.

La scomparsa della bambina, che aveva soli 4 anni nel Settembre del 2004, ha rappresentato uno dei punti più neri della storia del nostro paese.

La mamma, Piera Maggio, ha da quel momento iniziato una lunga battaglia per ritrovarla che, a quanto pare, non è ancora finita.

Mai rassegnatisi all’idea che fosse successo qualcosa alla piccola Denise, i genitori hanno continuano a diffondere appelli ed a cercare la loro bambina.

Nel pomeriggio di ieri, dunque, il trailer esplosivo che spiegava come la segnalazione verrà approfondita e discussa nella puntata di stasera, mercoledì 31 Marzo 2021, di Chi l’ha visto ha creato molto scalpore.

Dopo una prima reazione di euforia e di speranza, in molti hanno iniziato a chiedersi se la rivelazione non fosse solo il modo per convincere quante più persone a guardare il programma.

Tra loro, con un tweet che vi abbiamo riportato sopra, c’è anche Ricky Tognazzi che stasera, su Canale 5, vedrà andare in onda la seconda puntata della sua fiction “Svegliati amore mio”.

Impossibile, in questo momento, trarre le conclusioni, giuste o sbagliate che siano.

Moltissimi utenti la pensano come il famoso attore e regista mentre tanti altri sono convinti che si potrebbe trattare, finalmente, della risoluzione di questa terribile vicenda.

In attesa di saperne di più, la frecciatina del regista avrà forse colto nel segno?