Da questa sera lo vedremo recitare nei panni di Stefano Roversi nella serie Svegliati amore mio: ma chi è davvero Francesco Venditti?

Con un cognome piuttosto famoso alle spalle e diverse partecipazioni televisive e cinematografiche nel suo curriculum, ci sembra forse già di conoscerlo.

Invece, con ogni probabilità, l’attore che staserà vedremo recitare nei panni di Stefano Roversi, nella nuova serie Svegliati amore mio, ci “nasconde” ancora qualcosa. Ecco chi è e chi sono i suoi genitori!

Francesco Venditti: chi sono i suoi genitori

Eh sì, il suo cognome è decisamente inconfondibile e se avete pensato ad una possibile parentela non vi siete di certo sbagliati!

Francesco Venditti, infatti, è il figlio del famosissimo cantante romano Antonello Venditti e della doppiatrice e attrice Simona Izzo.

Il matrimonio tra Antonello e Simona è durato veramente poco: i due si sono sposati giovanissimi e sono rimasti insieme per solo tre anni. Francesco, unico frutto della loro unione, li ha visti separarsi quando aveva solo due anni e, di certo, la situazione non era semplice per nessuno. Rimasto con la mamma, Simona Izzo, poteva vedere il padre solo pochissime volte.

Deciso a seguire la strada della madre, però, Francesco debutta nel mondo del cinema a soli 20 anni, nel film Vite Strozzate, per la regia di Ricky Tognazzi. Ricky è infatti il secondo marito della madre e Francesco cresce circondato da stimoli, in un mondo fatto di artisti ed esteti.

Viene diretto, come attore, di nuovo da Ricky Tognazzi e dalla mamma e poi in numerose fiction dalla zia Rossella Izzo (sorella gemella di Simona). Insomma, la sua carriera ha preso presto il volo!

Francesco si è sposato con Alexandra La Capria, attrice e sceneggiatrice italiana ed ha reso Antonello Venditti e Simona Izzo nonni con due figli: Alice e Tommaso.

La carriera di Francesco e Svegliati amore mio

Tra Romanzo criminale (per la regia di Michele Placido), numerose fiction e miniserie e premi importanti (nel 2011 ha vinto il Leggio d’oro come voce maschile dell’anno) Francesco si è dato certamente da fare.

Nel 2012 ha anche partecipato al famoso programma Pechino Express, condotto in quell’anno da Emanuele Filiberto di Savoia, insieme alla mamma. Anche se i due sono stati eliminati alla quarta puntata, Francesco non si è di certo fermato.

Nello stesso anno ha recitato nella serie L’ultimo papa re ed ha continuato ad esibirsi come attore e doppiatore. Oggi, mercoledì 24 Marzo 2021, andrà in onda la prima puntata della sua ultima fatica Svegliati amore mio.

La serie, firmata sempre da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, vedrà come protagonista Sabrina Ferilli (che ha recentemente dichiarato di essere depressa) e porterà sul piccolo schermo temi decisamente importanti.

Vi avevamo parlato qui in maniera più ampia della trama e di tutte le informazioni riguardanti questa nuova serie! Francesco, quindi, si troverà di nuovo ad affrontare la “prova” del grande pubblico in un lavoro diretto dalla madre e dal padre che possiamo definire adottivo. Riuscirà a superare le maldicenze, che lo vedono solo come “figlio di” e dimostrare a tutti il suo talento?

Per sapere come andrà la serie, dovremo aspettare il riscontro di pubblico di questa sera.

Certo, per ora gli elementi sembrano esserci tutti. Manca solo… la messa in onda!