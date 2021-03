Cosa farà Martina Crocchia dopo la sua partecipazione al quiz “L’Eredità”? Scopriamo insieme tutto sul suo possibile futuro in TV.

Che sia una delle campionesse più amate del programma L’Eredità è indiscusso.

Martina, infatti, ha decisamente conquistato il cuore degli spettatori del famoso quiz della Rai, condotto da Flavio Insinna.

In molti si sono affezionati alla concorrente romana ed hanno iniziato a chiedersi che cosa succederà nel suo prossimo futuro.

Ecco quali potrebbero essere i prossimi passi di Martina!

Martina Crocchia da L’Eredità alle partecipazioni in TV: ecco cosa potrebbe fare

Che L’Eredità si stia conquistando un posto speciale non solo nel palinsesto RAI ma anche nei cuori dei suoi spettatori è ormai indubbio.

Flavio Insinna, infatti, sta facendo un ottimo lavoro anche secondo gli esperti del settore: e la differenza, a quanto pare, conta tantissimo!

Il lavoro del famoso presentatore, che contribuisce a rendere più “umani” e conosciuti i suoi concorrenti e campioni, infatti, è stato decisamente apprezzato dal pubblico!

I campioni de L’Eredità sono ormai famosissimi e seguitissimi sui social e stanno pian piano diventando delle vere e proprie star.

Un caso decisamente “illustre” è quello di Massimo Cannoletta che, da campione del programma, è passato ad ospite fisso ed opinionista di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno. Insomma, una carriera decisamente niente male, vero?

Martina Crocchia, quindi, è adesso sotto gli occhi dei riflettorii: il suo profilo Instagram, dove i numeri hanno iniziato a salire velocemente, è seguitissimo.

Fan, amici e conoscenti commentano tutti i giorni per farle sapere che la stimano e che la seguono con passione. Tra chi si aspetta che le facciano addirittura condurre un programma e chi, invece, la sostiene anche fuori Italia, i commenti dei sostenitori entusiasti si sprecano.

Tra di loro, però, ci sono anche le persone che la criticano e che, anzi, le rendono la vita veramente difficile. Commenti come “Inizio ad essere terrorizzato all’idea che, una volta uscita da #Leredità, Martina possa trovare un impiego in TV come è successo con il bravissimo Massimo” sono solo alcuni tra quelli che la 39enne romana riceve sui suoi profili.

Martina Crocchia e la sua guerra agli haters

A questo proposito, dunque, Martina ha aperto una “sezione” delle sue stories, che ha chiamato “Haters” (letteralmente: odiatori) e che è sempre visibile dal suo profilo.

Qui ci sono raccolti tutti i pareri ed i commenti negativi su di lei, nei quali si possono leggere tantissimi utenti che si sono presi la libertà di dirle che era rifatta, brutta o anche poco intelligente.

Martina condivide nomi, cognomi e foto in una battaglia contro le critiche che però, spesso, assomiglia molto a quella delle persone che la criticano in primis. Insomma, si tratta proprio di un cane che si morde la coda!

Il suo successo a L’Eredità, però, ed anche l’impatto che Martina ha sul pubblico sembrano essere due biglietti per il successo. (Ovviamente si tratta di impatto sia positivo che negativo: gli “haters” servono anche a farsi conoscere!)

Un personaggio che riesce ad “attirare” così tanto, pronto a misurarsi con il pubblico tramite i social (Martina è attivissima e con il suo profilo “Aurora Sogna” risponde a tutti, sia su Facebook che su Instagram) sembra essere perfetto per continuare una carriera televisiva.

Martina sceglierà di continuare con la TV oppure tornerà alle sue lezioni di poledance ed al suo lavoro di consulente per medicina e chirurgia estetica? Per ora è ancora troppo presto per sapere quali saranno i suoi veri passi dopo il programma. Lo scopriremo solo continuando… a guardare l’Eredità!