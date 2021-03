Guido Bertolaso è nel mirino a causa della gestione dei vaccini Covid in Lombardia. Il consulente ha abbandonato il collegamento con Sky

Il momento difficile dell’Italia si ripercuote anche in tv. La gestione della pandemia continua ad essere complicata sia per gli italiani sia per coloro che hanno in mano il destino del nostro Paese.

Le responsabilità sono molteplici, così come gli errori commessi: il nervosismo è al limite ed anche un uomo abituato ad essere sotto pressione come Guido Bertolaso ha finito per perdere la pazienza.

Il consulente della Regione Lombardia stamattina era in collegamento con Sky TG 24 per parlare dell’andamento della campagna vaccinale e dei problemi riscontrati nelle ultime settimane. Durante l’intervista la giornalista Tonia Cartolano lo ha incalzato varie volte e alla fine Bertolaso ha bottato:

“Mi criticate per sport, fate come volete”, ha detto in diretta tv, per poi lasciare la diretta quando il collegamento non era ancora finito.

Guido Bertolaso contestato anche a Codogno

Al centro delle critiche della Regione Lombardia c’è la pessima gestione della campagna vaccinale e anche la carenza di strutture, anche se lo stesso Bertolaso a garantito che entro la metà di Aprile saranno vaccinate tutte le persone over 80 con la prima dose che sarà garantita a tutti.

Il consulente della regione del nord Italia ha poi spiegato che il centro vaccinale di Como era inadeguato e, grazie al suo stesso intervento, è riuscito ad ottenere una struttura migliore (villa d’Erba, ndr) che sarà pronta entro Pasqua. Oggi stesso, inoltre, Bertolaso ha inaugurato un nuovo hub vaccinale a Codogno.

Quella che doveva essere una mattinata piena di orgoglio e di speranza, però, si è trasformata in un semi-incubo per l’ex capo della Protezione Civile. All’ingresso del palasport di Codogno Bertolaso è stato nuovamente contestato da un cittadino che ha urlato contro il consulente della giunta Fontana chiedendo le dimissioni sue e dei vertici della Regione Lombardia.

Nel frattempo rimane da risolvere il grattacapo “Aria”, ovvero la piattaforma che sta gestendo le prenotazioni e che ha ricevuto ampie critiche per i molteplici disservizi: “Ho chiesto ai membri del cda di Aria di fare un passo indietro, in caso contrario azzererò lo stesso affidando all’attuale direttore generale Lorenzo Gubian la guida della società”, ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.