Matteo Bassetti e Simona Ventura protagonisti di uno scontro in tv a Cartabianca. Cosa è successo e perchè il medico ha perso la testa

Momenti di tensione su Rai 3. Protagonisti dello scontro in diretta tv, durante il talk show Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer, sono stati Matteo Bassetti e Simona Ventura.

Ancora una volta la pietra dello scandalo è stata la gestione della malattia del momento: parliamo ovviamente del Covid che da un anno ci attanaglia e ci ha costretto a cambiare le nostre abitudini e a passare la maggior parte del nostro tempo chiusi in casa.

Bassetti contro Simona Ventura: volano stracci in tv

Il tutto è iniziato quando la Ventura ha cominciato a raccontare la sua esperienza: la celebre conduttrice tv infatti è stata una delle tante persone colpite dal virus, tanto da essere costretta a dover rinunciare alla sua partecipazione al festival di Sanremo.

Simona, parlando della sua vicenda personale, ha spiegato che una sua amica le aveva consigliato di effettuare una lastra e poi di cominciare una cura farmacologica. La frase evidentemente ha dato fastidio al Direttore della Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova che è partito a testa bassa: “Lei fa la conduttrice, io faccio il medico, quindi, se permette, ascolti quello che i medici dicono perché se facciamo fare i medici ai conduttori televisivi, allora non va più bene“.

La Ventura ha provato a replicare spiegando che non aveva intenzione di criticare i medici. Il suo intento era solo quello di raccontare ciò che aveva passato sulla sua pelle. Ma Bassetti ha alzato i toni e ha continuato: “Quello che hanno fatto con lei è un errore, perché se lei non aveva sintomi è un errore prescriverle quelle cure. Non dica come si cura il Covid; come si tratta il Covid lo diciamo noi medici. Lei si pigli una laurea e venga a fare il mio mestiere se vuole“.

A questo punto SuperSimo ha perso la pazienza e ha chiuso la discussione replicando duramente: “Va bene, ognuno fa il suo mestiere; io farò la conduttrice televisiva, ma io diritto di parola e di parlare della mia esperienza. Certamente non mi tappa la bocca lei“. Nel video qui in basso potete rivedere dall’inizio tutto lo scontro televisivo.