Chi è il giovane Jeda, il fidanzato di Vera Gemma: età, altezza, carriera, vita privata e curiosità sul giovane.

Jeda è il nome del giovane fidanzato di Vera Gemma che ha dato modo di mostrare la sua sicurezza nei confronti del suo rapporto con la fidanzata, nonché anche la timidezza al pubblico dell’Isola dei Famosi 2021.

Di lui si sa davvero poco se non vive una storia d’amore con la figlia di Giuliano Gemma, più grande di lui di diversi anni. Il giovane ha però una carriera appena avviata si può dire e che sicuramente gli regalerà non pochi riflettori.

Andiamo a vedere tutte le curiosità che circondano il giovane che deve fare i conti con la donna tutto pepe che sta mettendo a ferro e fuoco l’Isola dei Famosi con la sua sincerità, irriverenza ed anche un pizzico di provocazione.

Chi è Jeda, il fidanzato di Vera Gemma: tutto quello che sappiamo su di lui

N ome e cognome: Jeda

Jeda Segno Zodiacale: in aggiornamento

in aggiornamento Età: 22 anni

22 anni Data di nascita: (1999) in aggiornamento

(1999) in aggiornamento Luogo di nascita: in aggiornamento

in aggiornamento Professione : manager di musica trap

: manager di musica trap Altezza: in aggiornamento

in aggiornamento Peso : in aggiornamento

: in aggiornamento Tatuaggi : in aggiornamento

: in aggiornamento Followers su Instagram: ancora non disponibile

Jeda è fidanzato con Vera Gemma da più di 9 mesi, ma i due sui social non hanno nemmeno una foto assieme ed è difficile trovare il profilo del giovane. I due mostrano di non essere fra le coppie più affiatate del parterre dell’Isola ma sicuramente nascondono sorprese non di poco conto e che potrebbero far sognare il pubblico.

La differenza di età fra lui e la bella Vera Gemma è di circa 30 anni. La differenza di età però non rappresenta assolutamente un problema per i due.

Vera Gemma sul suo fidanzato: “E’ capitato”

In una intervista a Diva e Donna Vera Gemma disse molto sul suo fidanzato. In particolare si espresse sulla nascita della loro relazione e non solo. “Non è che sono andata a cercare un uomo più giovane, è capitato. L’amore non lo puoi decidere, controllare, quando scatta, scatta. A vent’anni, per esempio, persi la testa per un uomo molto più grande di me”.

Non solo. Vera Gemma non si è risparmiata ed ha spiegato anche come ha fatto a conquistarla: “A 50 anni sono innamorata di questo ragazzo che ha poco più di vent’anni. Ha avuto una vita molto difficile, è molto più grande della sua età ed è già un manager. Lavora, si dà da fare, è sveglio, è intraprendente ed è bravissimo con mio figlio Maximus di 10 anni che lo adora. Infatti ora mio figlio sta con lui e mia sorella. E’ stato bravo a diventare un punto di riferimento per mio figlio e questo non ha pari per me perchè per prima cosa devi amare mio figlio altrimenti è inutile che ti avvicini a me”.