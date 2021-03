Akash all’Isola dei Famosi ha fatto parlare di sé dopo nemmeno i primi minuti del primo appuntamento. Qualcosa su di lui però non torna.

Il famoso, ma non si sa ancora quanto e soprattutto da quando, modello dai nomi che sono un mondo da scoprire, ancora continua a far parlare di sé e di certo non per la sua brillante spigliatezza e simpatia di altri tempi insomma.

Che sia un carattere tutto pepe era un qualcosa che sin dai primi secondi del suo naufragio all’Isola era già ben noto, di certo però non ci si aspettava che potessero emergere dettagli sulla sua vita privata che fanno un po’ raddrizzare le orecchie.

Insomma, Akash Kumar proprio non vuole smetterla di far parlare del suo passato. A quanto pare infatti non è finita qui. C’è qualcosa che, a quanto pare, sarebbe ancora peggio.

Akash Kumar all’Isola dei Famosi: “E’ tutto trash in quella vetrina”

In una vecchia intervista resa nota tanto tempo fa sembra infatti che al modello Akash Kumar non stava proprio simpaticissimo il clima da naufrago dell’Isola più spiata del piccolo schermo.

Infatti in una vecchia intervista dichiarò “Non voglio buttarmi più in quella vetrina lì perché è tutto trash. Chi fa più trash va più avanti. Ormai è troppo trash, fai un programma televisivo e diventi trash”.

Sembra infatti che il modello sentisse di averne tutte le capacità e le carte in regola per poter tranquillamente farne parte ma che non volesse farlo. “il potenziale ce l’ho, vorrei fare altro nella mia vita. Loro cercano quel caso di gossip che non esiste” riportava il modello che ora invece è naufrago.

Suona naturalmente molto strano che il giovane abbia avuto questo tipo di opinione su programmi del genere ed invece poi ha partecipato non solo all’Isola dei Famosi ma anche ad altri programmi come ad esempio Ciao Darwin.

Insomma, le opzioni sono diverse. O il modello ha cambiato idea durante il corso di quest’anno siccome l’intervista risale ad un anno fa circa oppure altro che magari può sfuggire.