Tommaso Zorzi ospite nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Il vincitore dell’ultimo GF Vip orgoglioso: “Questa è la mia consacrazione”

Il Grande Fratello Vip 5 lo ha fatto conoscere e amare da tutto il pubblico ma c’è un altro storico programma televisivo che Tommaso Zorzi considera come un must. E oggi finalmente l’influencer milanese coronerà il suo sogno. Insieme ad un’altra compagna di avventura come Rosalinda Cannavò, che è stata Adua Del Vesco, sarà ospite al ‘Maurizio Costanzo Show‘.

Motivo di orgoglio in più, il fatto che la puntata di questa sera (24 marzo) sarà anche la prima della nuova stagione per il talk show condotto e ideato da Maurizio Costanzo. Provate solo a pensarci: la prima puntata in assoluto è andata in onda il 14 settembre 1982, quindo Tommaso era ancora nel mondo dei sogni. Trentanove anni dopo, Costanzo è ancora lì e fra gli ospiti ha voluto fortemente lui che la vive così, come spiega in un post su Instagram: “Questa per me è la vera consacrazione“.

L’influencer trionfatore dell’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi sarà tra gli ospiti della prima puntata del nuovo ciclo del #MaurizioCostanzoShow, QUESTA SERA in seconda serata su Canale 5! 🤩 pic.twitter.com/pXYB1nMqXC — Maurizio Costanzo (@Costanzo) March 24, 2021

Ma la stima in realtà è reciproca. Sollo qualche giorno fa infatti il giornalista e conduttore tv, marito di Maria De Filippi ha testimoniato quanto sia forte la popolarità dell’ex gieffino. “Ospite da me in radio una delle scorse mattine, Tommaso Zorzi del GF Vip ha surriscaldato i centralini come nessuno prima di lui”.

Tommaso Zorzi spoilera un segreto dell’Isola dei famosi ed è pronto per un nuovo programma

Ma non è questa l’unica notizia forte delle ultime ore che vede come protagonista il vincitore del GF Vip 2021. Nel corso di una diretta su Instagram con ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, volontariamente o meno Tommaso si è fatto scappare una bomba. Ha confessato infatti che per quanto ne sa, l’edizione dell’Isola dei Famosi andrà avanti almeno fino al 2 giugno. Poi ha aggiunto che, per esperienza personale, sa come in realtà la data di scadenza può sempre allungarsi.

E lui sarà doppiamente protagonista nel reality di Canale 5. Come opinionista in studio insieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Ma anche con uno spazio tutto suo, al via ogni mercoledì attorno alle 22.20 su Mediaset Play. Si chiamerà ‘Isola Off‘, un approfondimento speciale ricco di ospiti, alcuni dei quali reduci dal Grande Fratello. Di più non ha svelato, ma siamo già certi che gli spunti non gli mancheranno.