Ornella Muti torna in tv con la prima puntata della nuova stagione al Maurizio Costanzo Show. La dolce confessione parlando della sua famiglia

Affascinante e sempre bellissima, incurante degli anni che passano e sul suo volto non lasciano traccia. Così era apparsa Ornella Muti nella sua ultima uscita in tv, un paio di mesi fa ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’. Così la rivedremo questa sera quando tornerà al ‘Maurizio Costanzo Show‘ che per lei è come una seconda casa.

C0era già stata quattro mesi fa, il 3 dicembre, in occasione dell’ultima puntata nel 2002 del talk show di Maurizio Costanzo. E in quell’occasione di era lasciata andare all’invito di Stefano De Martino che l’aveva fatta ballare un tango sul palco. Ma se lì era uscito il suo alto più sensuale, dalla Venier invece Ornella aveva esternato i suoi sentimenti, la sua voglia di vivere nonostante le difficoltà che tutti stiamo attraversando.

Come aveva ammesso con Mara, la famiglia è un rifugio essenziale: “Ho tre figli che amo e che mi amano e che parlano con me. Cosa potevo chiedere di più dalla vita? I nipoti, poi, mi sciolgo come un cioccolatino. Questo è ciò che mi dà forza”. Tre figli, cioé Naike, Carolina e Andrea ma altrettanti nipoti: Akash (il figlio di Naike), Alessandro e Giulia avuti da Carolina.

Nell’occasione aveva anche spiegato di non aver chiuso definitivamente alla possibilità di innamorarsi, nonostante due matrimoni alle spalle. Ma aveva anche ammesso di essere molto selettiva e non voler cercare per forza una storia. Inaspettata, era arrivata la dichiarazione di Michele Placido: ” Io sono stato innamorato di te., Ma chi non lo è stato?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

Ornella Muti e un 2020 da dimenticare in fretta: due lutti pesanti ma anche l’affetto della famiglia

Il 2020 per Ornella Muti e la sua famiglia è stato anno particolarmente pesante. A febbraio infatti era mancato Andrea, il marito di sua foglia Carlona, che per tre anni aveva lottato contro un tumore al cervello. Poi è arrivato il Covid-19 con tutte le sue conseguenze e infine a novembre ha perso anche l’amatissima mamma, Ilse Renate Krause, una nota scultrice.

Così si è rifugiata nei suoi affetti, come aveva raccontato qualche tempo fa: “Del dolore e del dramma non posso parlare”, ha aggiunto poi, “perché morirei subito, ma per me vedere mia figlia così toccata è molto dura. Vedere i miei nipoti, è dura, ma ti dà la forza di capire l’importanza della famiglia”. Ora aspetta di vaccinarsi e di tornare a vivere, come tutti.