Isola dei Famosi, Andrea Cerioli dovrebbe avere un ruolo molto importante nel format guidato da Ilary Blasi. Tutte le indiscrezioni.

Il bellissimo ex gieffino di un Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi che è poi approdato negli studi Elios di Uomini e Donne nel ruolo di tronista a quanto pare dovrà avere un ruolo speciale in questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Il giovane che tutti noi apprezziamo per la sua bellezza mozzafiato a quanto pare tornerà sul piccolo schermo e questa volta alle prese con Ilary Blasi dopo aver conosciuti Alessia Marcuzzi e Maria De Filippi. Vediamo il ruolo che avrà il giovane come naufrago dell’Isola.

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi? Signorini svela tutto

Per ora il tutto è una indiscrezione data da il settimanale Chi, regno indiscusso del conduttore televisivo e direttore Alfonso Signorini che sembra proprio confermare la sua presenza all’interno del reality show di canale 5, rivelando in anteprima anche il suo ruolo.

Effettivamente, bisogna dire, non ci si aspettava potesse essere un ruolo così particolare. Quest’ultimo ha infatti spiazzato e non poco gli utenti della rete. Di fatti non ci aspettava potesse essere attuata tale politica di gestione per l’Isola dei Famosi.

Ecco che cosa si legge sul settimanale gestito dal conduttore del GF VIP che quest’anno ha incoronato Tommaso Zorzi vincitore: “Andrea, l’ex tronista di Uomini e Donne, è stato annunciato nel cast dell’Isola dei Famosi ed è anche partito per l’Honduras. Purtroppo però, almeno per il momento, di lui si è persa ogni traccia”. A ciò poi si aggiunge: “La verità è che lui si trova davvero sull’isola, ma non insieme agli altri concorrenti ma in albergo ed è una riserva ed entrerà quando uno dei concorrenti sceglierà di ritirarsi“ conclude l’articolo in questione.

Il ruolo del giovane ragazzo è quindi quello della panchina, per ora. Dovrebbe quindi subentrare qualora qualcuno dovesse ritirarsi. Sarà così? Staremo a vedere. Sicuramente vederlo in versione naufrago non dispiacerà a nessuno.