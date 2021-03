Morto Daniel Guerini: tragico incidente per il giovane calciatore della Lazio

Morto Daniel Guerini: tragico incidente stradale questa sera a Roma per il giovane calciatore della Lazio. Era tornato alla base solo a gennaio



Dramma in casa della Lazio: questa sera, a causa di un tragico incidente stradale nelle strade della Capitale è morto Daniel Guerini, giovane calciatore della Primavera. Classe 20022, Daniel viaggiava su una Smart For Four insieme ad altri due amici, giovani come lui. La loro vettura si è scontrata, secondo le prime informazioni, con una Mercedes Classe A condotta da un 68enne.

Dopo l’impatto, in via Palmiro Togliatti, purtroppo per Daniel non c’è stato nulla da fare mentre gli altri due ragazzi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso al Pronto Soccorso. In ospedale anche il conducente dell’altra auto, mentre le cause del sinistro sono ancora tutte da chiarire.

Daniel Guerini, una vera promessa del calcio italiano: quest’anno ha giocato con Torino e Lazio

Daniel Guerini era tornato da poco a giocare nella Lazio Primavera, allenata da Leonardo Menichini, dopo aver girato nelle ultime stagioni le Giovanili del Torino, della Spal e della Fiorentina. Aveva cominciato questa stagione con la maglia del Toro, andando a segno proprio contro la sua Lazio.

Centrocampista e trequartista, aveva anche una serie di presenze nelle Giovanili dell’Italia Under 15 e Under 16. A gennaio aveva deciso di fare rientro alla Lazio e finora nel campionato Primavera aveva messo insieme 10 presenze.

Uniti nel cordoglio i suoi due ultimi club: “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini…”, scrivono i biancocelesti.

E a stretto giro è arrivato anche il post del Torino: “Il Presidente Urbano Cairo e il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori e tutto il settore giovanile – increduli e costernati per la drammatica notizia, esprimono il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel Guerini, ex calciatore della nostra formazione Primavera”.