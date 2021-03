Scopriamo insieme quali sono i segni più indecisi dello zodiaco: ecco la classifica delle prime cinque posizioni dei segni dubbiosi!

Non sanno cosa scegliere al ristorante o che maglietta indossare la mattina. Ti fanno diventare letteralmente pazzo mentre aspetti che prendano una decisione qualsiasi.

Di chi stiamo parlando?

Ma semplicemente delle persone incapaci di prendere una decisione da sole, che ci mettono ore a prendere una direzione salvo poi chiedersi: “Ma forse era meglio…”.

Insomma, con ogni probabilità conosci qualcuno così o forse sei proprio tu l’indeciso del tuo gruppo di amici e conoscenti.

Scopriamo insieme se il tuo segno zodiacale conferma o smentisce la tua… indecisione!

I segni più indecisi dello zodiaco: ecco la classifica

Quante volte ti è capitato di trovarti al ristorante, con un cameriere impaziente vicino ed un amico che a suon di “Mmmm” si prendeva il suo tempo prima di decidere?

E, al contrario, quante altre volte hai fatto attendere qualcuno sotto casa mentre ti cambiavi maglietta, pantaloni, scarpe e cappotto almeno dieci volte?

Bene, non si tratta (solo) di semplice maleducazione o leggerezza: abbiamo a che vedere con i segni più indecisi di tutto lo zodiaco!

L’oroscopo, infatti, ci ha aiutati fino ad ora ad individuare alcuni tratti caratteriali decisamente particolari dei segni zodiacali.

Ci sono quelli che sono dei veri mammoni e quelli bravi in cucina, così come quelli pettegoli e quelli più intuitivi.

Insomma, il nostro segno zodiacale può davvero dirci molto sulla nostra personalità e su quella delle persone che ci stanno vicino.

Pronto a scoprire chi si trova nelle cinque posizioni più alte della classifica dei segni più indecisi di tutto lo zodiaco?

Ecco di chi stiamo parlando.

Ariete: quinto posto

La frase tipica pronunciata dai nati sotto il segno dell’Ariete è solo una: “Ma tu, che ne pensi?”.

Questo segno, infatti, fatica tantissimo a prendere decisioni ed usa come “strategia” il parere di tutti gli altri.

Ecco quindi che l’Ariete tormenta incessantemente tutte le persone che gli sono vicino, chiedendo in continuazione pareri e consigli. Poi, però, non mette in pratica nessun suggerimento ma trascina le situazioni fino al limite massimo possibile!

Insomma, sono devi veri indecisi, che faticano molto a prendere anche le più piccole decisioni: siete avvertiti!

Pesci: quarto posto

Nel mondo fatato dei Pesci non c’è spazio per decisioni repentine e opinioni forti: per loro, infatti, tutto è sempre in divenire e la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro!

I nati sotto il segno dei Pesci sono degli indecisi soft: scelgono di “non sapere” e, ogni volta, attendono che piova dall’alto una soluzione o conclusione degna.

Prima di arrivare a prendere una decisione, quindi, i Pesci devono far passare moltissimo tempo, anche mesi: avere a che fare con loro, in questi casi, può diventare davvero difficile!

Cancro: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica dei segni più indecisi troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Questo segno, infatti, è abituato a valutare tutte le sue opzioni in maniera quasi ossessiva, rimuginandoci sopra veramente non poco!

Ecco, quindi, che la sua decisione viene influenzata da pensieri spaventosi, paure ed ansie e che ci metterà davvero tanto per prenderla!

Si passa dal piatto al ristorante (“Ma potrebbe esserci qualcosa di più buono“) all’idea di cambiare casa o paese. Per il Cancro tutto è ugualmente difficile e spaventoso!

Bilancia: secondo posto

Anche la Bilancia si conquista uno dei posti più alti nella classifica dei segni più indecisi di tutto lo zodiaco.

Questo segno, infatti, valuta veramente tanto la sua condizione e cerca sempre di trovarsi “in equilibrio“.

Ogni nuova decisione, però, mette la Bilancia in condizione di rivalutare la sua vita e questo, purtroppo, per loro è difficile da affrontare.

Ecco, quindi, che prima di prendere una decisione la Bilancia rimugina per mesi e mesi, spesso facendo scappare le persone che le sono vicino e creando una situazione veramente irrespirabile.

Indecisi? Si tratta del loro secondo nome!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più indecisi dello zodiaco

Al primo posto della nostra classifica ci sono (ci verrebbe da dire quasi ovviamente) tutti i nati sotto il segno dei Gemelli.

Questo segno, infatti, è uno di quelli che proprio non può prendere una decisione.

Il motivo? Non saprà mai cosa vuole nella vita!

I Gemelli, infatti, passano molto tempo a prendere decisioni di cui poi si pentono amaramente, cercando di tornare sui loro passi e mettendo in crisi tutti quelli che conoscono!

Un giorno prendono una decisione e quello dopo… quella opposta.

Insomma, si tratta di un segno abituato a cambiare idea che poco si preoccupa delle conseguenze: un vero e proprio eterno indeciso!