Ilary Blasi ha pubblicato una foto nella quale ha un calice di champagne in mano ed è nuda in una vasca. Ecco il commento di Francesco Totti

Ilary Blasi ha postato su Instagram una foto molto sensuale, che ha collezionato, come spesso le capita, decine di migliaia di like. In questa foto la conduttrice de L’Isola dei Famosi è nuda in una vasca con un calice di champagne nella mano sinistra. Lo sguardo verso il calice lascia intendere che stia per bere. La foto, ovviamente, ha fatto impazzire i fan della showgirl romana.

I commenti sono stati tantissimi, arrivati sia dal pubblico che la segue da anni, sia da personaggi famosi dello spettacolo. C’è un commento in particolare che ha attirato l’attenzione di tutti. È quello di Francesco Totti, marito di Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma commenta spesso i post di sua moglie ed anche questa volta non ha resistito. Le sue parole hanno strappato un sorriso a tutti.

Ilary Blasi hot su Instagram. Il commento di Totti è esilarante

Ilary Blasi pubblica spesso delle foto su Instagram nelle quali mostra tutta la sua bellezza. Queste foto, di solito, collezionano migliaia di like e commenti. E anche stavolta è andata proprio così. La conduttrice romana è riuscita ad ottenere quasi 200 mila like in pochissime ore. I commenti sono stati tanti. Ovviamente, ce n’è uno in particolare che ha attirato l’attenzione di tutti.

Si tratta del commento di suo marito, Francesco Totti, che da qualche anno ha lasciato il calcio giocato per dedicarsi alla scoperta di nuovi talenti. Il Pupone ha ironizzato sul contenuto del calice che Ilary ha in mano: “Quella era acqua sicuramente”, ha commentato il campione del mondo 2006. Un commento divertente che fa capire quanto l’affiatamento tra i due sia ancora altissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Nelle ultime settimane Ilary Blasi è impegnata nella conduzione de L’Isola dei Famosi, sulle reti Mediaset. La trasmissione va in onda ogni lunedì e giovedì e sta avendo un discreto successo. In queste primissime puntante, Ilary ha già commesso alcune gaffe che sono diventate immediatamente virali. Per fortuna è la stessa conduttrice a scherzarci su e ad essere autoironica.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono indirettamente coinvolti anche in una serie tv che sta avendo un buon seguito da parte del pubblico. Si tratta di Speravo de morì prima, una miniserie di sei puntate diretta da Luca Ribuoli, in onda su Sky Atlantic. La serie è tratta dal libro Un Capitano, che Francesco Totti ha scritto insieme al giornalista Paolo Condò. Il libro è stato pubblicato nel 2018 da Rizzoli.

In questa miniserie, che racconta il finale di carriera dell’ex capitano giallorosso, Francesco Totti ed Ilary Blasi sono interpretati rispettivamente da Pietro Castellitto e Greta Scarano. Domani andranno in onda altri due episodi, già disponibili on demand. Venerdì prossimo è prevista la messa in onda degli ultimi due mini capitoli della serie. Il pubblico, soprattutto quello di fede giallorossa, ha accolto con molto favore questa serie tv. Non si sa ancora se ci sarà una seconda stagione.